Cidade de São Paulo tem mais um dia de calor com risco de tempestade à tarde

A cidade de São Paulo está em alerta para o risco de tempestade nesta quinta-feira, 29. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além da capital paulista, outros municípios do País também estão com o alerta ativo ao longo do dia.

Na cidade de São Paulo, porém, a expectativa é de que as precipitações também venham a acontecer nos próximos dias. Já a temperatura permanece com máxima de 29ºC nesta quinta, vindo a cair na sexta-feira, 30, para 25ºC.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Quinta-feira: entre 18ºC e 29ºC; Sexta-feira: entre 20ºC e 25ºC; Sábado: entre 19ºC e 28ºC; Domingo: entre 20ºC e 28ºC.

A quinta-feira começou com sol entre nuvens e termômetros em torno dos 18,2ºC durante a madrugada.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a chuva forte registrada nos últimos dias vai se repetir a partir da tarde desta quinta-feira, o que eleva o potencial para a formação de alagamentos intransitáveis, transbordamentos de rios e córregos, além de rajadas de vento e granizo.

"Essa condição de tempo severo é em função da combinação do calor e da alta disponibilidade de umidade na atmosfera, responsável pela formação de áreas de instabilidade e potencializadas pela infiltração da brisa marítima durante a tarde", afirma o órgão municipal.

Na sexta-feira, 30, a máxima diminui para os 25ºC, sendo mais amenas, no entanto, o risco de temporal também está mantido.

Durante o fim de semana, as pancadas isoladas de chuva continuam, mas o volume de precipitação diminui.