Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cidade de São Paulo registra mais um dia frio nesta quinta-feira; veja a previsão completa

Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo deve permanecer temperaturas baixas para esta época do ano ao menos até esta sexta-feira, 23. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os ventos úmidos que sopram do mar permanecem atuando e mantendo a condição climática.

Nesta quinta-feira, 22, a expectativa é de uma manhã com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temperatura amena. À tarde, há potencial para chuva leve e chuviscos.

Na sexta-feira, 23, o cenário se repete. Muitas nuvens pela manhã e breves aberturas de sol. Entre a tarde e a noite, o tempo fica mais instável com chuva fraca e termômetros em declínio, conforme o CGE.

Veja a variação de temperatura, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:

- Quinta-feira: entre 16ºC e 21ºC; - Sexta-feira: entre 17ºC e 22ºC; - Sábado: entre 18ºC e 24ºC; - Domingo: entre 18ºC e 25ºC; - Segunda-feira: entre 18ºC e 26ºC; - Terça-feira: entre 18ºC e 27ºC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA/PREVISÃO/SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda