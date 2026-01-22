Cidade de São Paulo registra mais um dia frio nesta quinta-feira; veja a previsão completa

A cidade de São Paulo deve permanecer temperaturas baixas para esta época do ano ao menos até esta sexta-feira, 23. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os ventos úmidos que sopram do mar permanecem atuando e mantendo a condição climática.

Nesta quinta-feira, 22, a expectativa é de uma manhã com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temperatura amena. À tarde, há potencial para chuva leve e chuviscos.

Na sexta-feira, 23, o cenário se repete. Muitas nuvens pela manhã e breves aberturas de sol. Entre a tarde e a noite, o tempo fica mais instável com chuva fraca e termômetros em declínio, conforme o CGE.

Veja a variação de temperatura, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:

- Quinta-feira: entre 16ºC e 21ºC; - Sexta-feira: entre 17ºC e 22ºC; - Sábado: entre 18ºC e 24ºC; - Domingo: entre 18ºC e 25ºC; - Segunda-feira: entre 18ºC e 26ºC; - Terça-feira: entre 18ºC e 27ºC.