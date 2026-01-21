Cidade de São Paulo continua com temperaturas amenas; veja quando volta o calor

A cidade de São Paulo deve permanecer com nebulosidade e temperaturas baixas para esta época do ano nos próximos dias. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, os ventos úmidos que sopram do mar permanecem atuando e mantendo a condição climática.

Nesta quarta-feira, 21, o dia amanheceu com céu encoberto e leve sensação de frio na capital paulista. "A média da temperatura máxima deve oscilar em torno dos 20°C. Não há expectativa de chuva significativa, apenas garoa ocasional", afirma o CGE.

Na quinta-feira, 22, a expectativa é de uma manhã com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temperatura amena. À tarde, há potencial para chuva leve e chuviscos.

Na sexta-feira, 23, o cenário se repete. Muitas nuvens pela manhã e breves aberturas de sol. Entre a tarde e a noite, o tempo fica mais instável com chuva fraca e termômetros em declínio, conforme o CGE.

Veja a variação de temperatura, segundo a Meteoblue, para os próximos dias:

- Quarta-feira: entre 16ºC e 21ºC; - Quinta-feira: entre 16ºC e 21ºC; - Sexta-feira: entre 17ºC e 23ºC; - Sábado: entre 17ºC e 25ºC; - Domingo: entre 17ºC e 27ºC.

Aumento das temperaturas

Conforme a Meteoblue, na segunda-feira, 26, a máxima também será de 27ºC, dia em que estão previstas fortes chuvas na cidade de São Paulo. A próxima semana promete ser bastante chuvosa com temperatura máxima variando entre 27ºC e 29ºC.