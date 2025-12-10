Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cidade da Grande SP tem 100% dos imóveis sem luz após passagem de fortes ventos

Estadão Conteúdo

O município de Embu-Guaçu, que fica na região metropolitana de São Paulo e tem cerca de 67 mil habitantes, está com todos os clientes da Enel sem energia elétrica. Os dados são da própria concessionária que, por volta das 20h, somava 2,2 milhões de imóveis afetados na sua área de abrangência - 1,5 milhão apenas na capital.

De acordo com a empresa, responsável pela distribuição de energia na capital e região metropolitana, a Grande São Paulo foi atingida por fortes vendavais que comprometeram o fornecimento de energia.

Os ventos, que chegaram a uma velocidade de mais de 98 km/h em algumas partes de São Paulo, são decorrentes da passagem de um ciclone extratropical que se formou no Sul do País e avançou para a região Sudeste.

O Corpo de Bombeiros informou que recebeu 1.327 chamados para queda de árvores somando capital e Grande SP e o aeroporto de Congonhas somou 167 voos cancelados nesta quarta-feira.

Em nota, a Enel diz que há equipes da concessionárias nas ruas para fazer os reparos necessários. Questionada pela reportagem sobre a situação de Embu-Guaçu, a empresa não deu retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Em conversa com o Estadão, o diretor de Operações da Enel São Paulo, Márcio Jardim, afirmou que o momento mais crítico foi às 18h desta quarta e disse que a companhia ainda faz balanço para dar prazo de restabelecimento da energia.

Nas redes sociais, a prefeitura de Embu-Guaçu informou que seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) tiveram que interromper o serviço de vacinação por conta "dos fortes ventos e chuvas" que atingiram a cidade. O serviço poderá ser normalizado na quinta-feira, 11, informou a administração.

A reportagem buscou contato com a prefeitura para saber se outros serviços foram afetados, mas também não obteve retorno.

Além de Embu-Guaçu, outras cidades abastecidas pela Enel também apresentaram alto porcentual de clientes com o serviço de energia interrompido. São os casos de Cotia (70.686 imóveis, o que representa 49,9% do total na cidade); Itapecerica da Serra (34.743 ou 51,07%), Juquitiba (11.023 ou 61,6%) e Pirapora Do Bom Jesus (5.876 ou 69,88 %).

As cidades de São Caetano do Sul e Taboão da Serra também estavam com uma grande quantidade de clientes afetados. Em São Caetano, 35,9 mil imóveis (41,67% do total) estavam com o serviço interrompido. Em Taboão da Serra, o total de afetados era, até 20h, 53.316 clientes, o que corresponde a 42% do total de 126.812 imóveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VENTANIA

SP

REGIÃO METROPOLITANA

QUEDA

ENERGIA
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda