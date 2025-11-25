Ciclone pode provocar chuva forte no litoral de SP e em outras áreas do Sudeste

O deslocamento de um ciclone subtropical associado a uma frente fria fez com que o início deste semana fosse marcado por chuvas volumosas em São Paulo, especialmente na faixa litorânea. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado de 24 horas entre segunda-feira, 24, e terça-feira, 25, pode chegar a 100 mm no litoral paulista e no sul do Rio de Janeiro.

Na manhã desta terça-feira, 25, São Paulo ainda seguia em alerta laranja, de perigo, para tempestade, segundo o Inmet. Os ventos fortes também levaram a Marinha do Brasil a emitir um alerta para o risco de ressaca para o trecho entre Cananeia, no litoral sul, e Ilhabela, no litoral norte, das 21h de segunda-feira às 21h desta terça-feira. As ondas podem atingir picos de 2,5 a 3 metros.

No entanto, de acordo com o Climatempo, os maiores volumes de chuva desta terça-feira devem ser registrados no norte leste de Minas Gerais, incluindo o Vale do Rio Doce e o Vale do Jequitinhonha, no Espírito Santo e no norte e noroeste do Rio de Janeiro. Isso ocorre devido à formação, entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça-feira, de uma frente fria e de um ciclone extratropical, que se organizou sobre o oceano entre as costas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

O litoral paulista também pode registrar chuva moderada a forte, mas que não deve ser tão volumosa quanto a observada no domingo, 23, e na segunda-feira. Segundo o Climatempo, a previsão é de apenas nebulosidade e chuviscos na região metropolitana de São Paulo, enquanto o sol e o tempo seco voltam a predominar no interior paulista.

Quando volta a esquentar?

A semana deve terminar com sol quente no Sudeste. A maior parte da região terá predomínio de sol na quarta-feira, 26, com exceção do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e do litoral de São Paulo, que ainda poderão ter chuva fraca.

A partir de quinta-feira, 27, as condições de chuva diminuem, com sol e aumento gradual da temperatura até o fim de semana, quando os termômetros podem marcar acima dos 30ºC. "As madrugadas e o amanhecer serão com temperatura amena, mas as tardes ficam cada vez mais quentes", informou o Climatempo.