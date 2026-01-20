Ciclistas são encontrados vivos em trilha de SP após seis dias desaparecidos

Os dois ciclistas que desapareceram em Juquitiba após saírem para fazer uma trilha foram encontrados com vida nesta terça-feira, 20. Após seis dias de buscas, as equipes localizaram Gilberto Alves e o amigo Carlos Gomes Pereira em uma área de mata na Estrada do Jacuba.

Os dois se perderam na última quarta-feira, 14. A equipe dos bombeiros foi acionada na quinta-feira, 15, e iniciou imediatamente os trabalhos no local.

O último ponto de avistamento dos dois homens havia sido na Estrada da Pedra Lisa. As vítimas mandaram um áudio dizendo que estavam perdidos e que seguiriam o Rio São Lourencinho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes ainda estão na área de mata para retirar os dois ciclistas. Eles devem contar com o apoio de uma aeronave.

Quatro viaturas, um drone e um helicóptero Águia foram empregados no apoio às buscas.