Ciclistas que se perderam em trilha reencontram parentes: 'Sensação é maravilhosa'

O Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou o momento em que os dois ciclistas que desapareceram em Juquitiba após saírem para fazer uma trilha tiveram reencontro emocionado com seus familiares na terça-feira, 20. Após seis dias de buscas, as equipes localizaram Gilberto Alves e o amigo Carlos Gomes Pereira em uma área de mata na Estrada do Jacuba.

O vídeo mostra ainda os ciclistas conscientes e andando com o auxílio dos bombeiros.

"Pai. A gente está te procurando desde que mandou o áudio, pai (...). A sensação é maravilhosa", diz uma das filhas ao encontrar o pai resgatado.

Os dois se perderam na última quarta-feira, 14. A equipe dos bombeiros foi acionada na quinta-feira, 15, e iniciou imediatamente os trabalhos no local.

De acordo com a PM, a operação exigiu alto grau de precisão e coordenação entre as equipes aéreas e terrestres.

"Mesmo com a deterioração das condições meteorológicas, marcada por chuva, ventos intensos e redução da visibilidade, o resgate foi concluído com sucesso, sem registro de feridos entre as vítimas ou os militares envolvidos".

Eles passaram por avaliação médica e foram encaminhados ao Hospital das Clínicas. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

O último ponto de avistamento dos dois homens havia sido na Estrada da Pedra Lisa. As vítimas mandaram um áudio dizendo que estavam perdidos e que seguiriam o Rio São Lourencinho.