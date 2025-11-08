Chuvas que avançaram do Paraná causam estragos em cidades paulistas

A cidade de Taquarituba, no interior de São Paulo, amanheceu com rastros das fortes chuvas que atingiram o município na madrugada deste sábado, 8. De acordo com a Defesa Civil, aproximadamente 20 árvores caíram sobre via pública em decorrência da tempestade e das rajadas de vento que chegaram ao município por volta das 1h30.

A queda das árvores também provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica em vários pontos da cidade.

Na noite anterior, a cidade de Getulina (SP) já sofria os efeitos do fenômeno. Segundo a Defesa Civil, duas árvores caíram sobre a via pública, atingindo a fiação elétrica na Rodovia Presidente João Goulart (BR-153) e na Rodovia Maximiliano Biondo Mengato.

A situação provocou a suspensão no fornecimento de energia elétrica. Segundo o boletim publicado nesta manhã, as chuvas chegaram à cidade por volta das 21h30 do dia 7 de novembro.

Em ambos os casos, não houve registros de pessoas feridas, desabrigadas ou desalojadas. As concessionárias locais estão trabalhando para restabelecer o serviço de energia e a Defesa Civil mobilizou equipes para remover as árvores e realizar a limpeza das vias.

Rajadas de vento e quedas de árvores em São Paulo

Até o momento, as maiores rajadas de vento que seguiram as chuvas em São Paulo foram registradas em São José dos Campos (109 km/h), Ourinhos (93 km/h) e na capital paulista (80 km/h).

O Corpo de Bombeiros registrou 24 chamados de quedas de árvores para a Capital e Região Metropolitana.

A Defesa Civil montou um gabinete de crise para atender às ocorrências relacionadas às tempestades e mobilizou instituições como o Corpo de Bombeiros, ARSESP, ARTESP, Fundo Social, SP Águas, Sabesp e concessionárias de energia e gás reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual.

A recomendação do órgão é que a população evite transitar durante a chuva e procure abrigo. Deve-se evitar estacionar ao lado de árvores e estruturas metálicas frágeis.

Ciclone extratropical deixa País em alerta

Desde quinta-feira, 6, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para os riscos do ciclone extratropical, seguido por uma frente fria, começou a se formar sobre o Sul do Brasil na sexta-feira, 7.

O ciclone e a frente fria começaram a se formar a partir de uma área de baixa pressão atmosférica e ganhou força entre o Norte da Argentina e o Paraguai durante a tarde e a noite de quinta, 6.

Os Estados do Sul do País são os mais afetados, mas o fenômeno também deve causar um sábado de tempo instável em São Paulo.

Segundo a Defesa Civil, as rajadas podem chegar a 110 km/h na região de Itapeva, Vale do Ribeira e na Baixada Santista; e a até 115 km/h no litoral norte.

Outras regiões com risco são Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara. Nestas regiões, as rajadas de vento podem variar de 95 km/h a 100 km/h.

A expectativa é que no domingo, 9, o ciclone e a frente fria já estejam no mar.