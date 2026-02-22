Capa Jornal Amazônia
Chuvas causam interdição de estradas rumo ao litoral norte de São Paulo

Estadão Conteúdo

O mau tempo no litoral de São Paulo levou à interdição de duas rodovias na região neste domingo, 22. De acordo com a Defesa Civil do Estado, a Rodovia Mogi/Bertioga (SP-098), que liga a região metropolitana de São Paulo ao Litoral Norte do Estado, foi interditada devido às fortes chuvas no litoral.

A indicação é que os motoristas adotem rotas alternativas, como a rodovia Rio/Santos (SP-055), a Anchieta (SP-150) e a Tamoios (SP-099).

A queda de uma barreira também interditou a rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que conecta Taubaté a Ubatuba. O deslizamento ocorreu no KM 81, no sentido de descida da serra rumo à cidade litorânea.

A orientação também neste caso é que os motoristas adotem rotas alternativas.

"Equipe de conservação foi acionada e está se deslocando de São Luiz do Paraitinga para remoção do obstáculo", diz a nota da Defesa Civil.

Neste fim de semana, Ubatuba foi atingida por chuvas intensas, que alagaram as ruas da cidade. Segundo a Defesa Civil, em apenas 12 horas a cidade registrou 126 milímetros de chuva, o que era previsto para todo o mês de fevereiro.

Um dos bairros alagados foi o Sertão da Quina, que fica entre a praia de Maranduba e a Serra. Conforme relato de moradores, as águas chegaram ao teto das casas.

"As casas foram cobertas até o teto. O Corpo de Bombeiros está resgatando algumas famílias que ainda estão em cima do telhado", relatou Conceição de Oliveira, moradora do Sertão da Quina. "A luz não acabou e a água estava encostando nos fios, então estava um perigo muito grande".

