Chuva segue intensa no Pará na última semana de maio

A última semana de maio será marcada pela continuidade das chuvas no Pará e em parte da Região Norte, segundo previsão da Climatempo. Enquanto a massa de ar polar que provocou queda nas temperaturas no centro-sul do país começa a perder intensidade, o Norte segue com alerta para temporais provocados pela combinação entre calor, alta umidade e instabilidades atmosféricas.

No Pará, a previsão indica manutenção do tempo instável em diferentes regiões do estado, principalmente nas áreas do centro e norte paraense. Pancadas de chuva devem ocorrer ao longo da semana, com possibilidade de trovoadas em alguns municípios.

De acordo com a Climatempo, o cenário também se repete em áreas do Amapá, Amazonas e Roraima. Já no sul da Região Norte, estados como Tocantins, Acre e Rondônia devem continuar com predomínio de tempo seco nos próximos dias.

Chuvas continuam frequentes no Pará

A atuação de sistemas atmosféricos mantém elevados os índices de umidade sobre o Pará nesta reta final de maio. A previsão é de chuva frequente, principalmente entre a tarde e a noite, padrão comum nesta época do ano na região amazônica.

Apesar disso, as temperaturas seguem elevadas em grande parte do Estado, com sensação de abafamento em vários municípios paraenses.

Frio perde força no Sul e Sudeste

Enquanto o Norte mantém o cenário de instabilidade, o frio começa a perder intensidade no Sul e Sudeste do Brasil. A massa de ar polar que derrubou as temperaturas nos últimos dias perde força gradualmente ao longo da semana.

Ainda assim, uma nova frente fria deve avançar pela costa do Sudeste entre quarta-feira e quinta-feira, provocando aumento das chuvas principalmente em áreas de São Paulo e Minas Gerais.

No Sul, a previsão também indica retorno das pancadas de chuva nos três estados da região. Segundo a Climatempo, uma nova massa de ar frio deve chegar no fim de maio, mas sem repetir a intensidade registrada nas últimas semanas.

Nordeste e Centro-Oeste terão cenários diferentes

No Nordeste, a chuva continua concentrada principalmente no litoral, na zona da mata e em áreas do agreste. Há possibilidade de temporais entre Maranhão, Piauí e Ceará por causa da atuação da Zona de Convergência Intertropical.

Já no Centro-Oeste, a tendência é de tempo firme e seco, com aumento gradual das temperaturas ao longo da semana.

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