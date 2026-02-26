Capa Jornal Amazônia
Variedades

Chuva intensa volta a atingir Juiz de Fora e provoca novos desabamentos

Estadão Conteúdo

Voltou a chover forte em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, na noite desta quarta-feira, 25. O novo temporal provocou o desabamento de uma edificação no bairro Guaruá. Um outro deslizamento de terra no bairro Três Moinhos derrubou três casas.

Ocorreram pontos de alagamento e enxurradas em vários bairros. O Córrego de Santa Luzia, inclusive, saiu da calha. A Defesa Civil emitiu alerta extremo à população sobre o risco de deslizamento.

Um ônibus ficou preso na inundação e os passageiros tiveram de ser resgatados.

Volume de chuva em Juiz de Fora em três horas:

- Cidade Universitária - 102,9mm - Graminha - 96,3mm - Centro - 85,5mm

Juiz de Fora enfrenta o fevereiro mais chuvoso de sua história, com 589 milímetros acumulados até o momento - mais de três vezes o volume esperado para o mês, de 170 milímetros.

Conforme mostrou o Estadão, Juiz de Fora tem a nona maior população do Brasil vivendo em áreas de risco. Dos 540 mil habitantes do município, cerca de 130 mil pessoas estão suscetíveis a deslizamentos, inundações e enxurradas, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão ligado ao Ministério da Ciência.

As fortes chuvas que atingiram as cidades de Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata de Minas Gerais, entre a noite de segunda-feira, 23, e o início da tarde de terça-feira, 24, deixaram ao menos 48 mortos, de acordo com a última atualização do Corpo de Bombeiros.

