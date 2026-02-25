Chuva em SP provoca alagamentos e deixa parte da cidade em estado de atenção
A chuva que atinge São Paulo levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quarta-feira, 25. Por volta das 18h40, a zona leste continua em estado de atenção, enquanto as zonas sul, sudeste, centro e oeste tiveram o chamado encerrado.
A cidade tem quatro pontos de alagamento ativos no início da noite desta quarta. Na zona oeste, há um ponto intransitável na Avenida Professor Francisco Morato, e dois transitáveis, na Avenida Giovanni Gronchi e na rua Argentina. Outro alagamento transitável está na estrada do MBoi Mirim, na Zona Sul.
De acordo com os meteorologistas do CGE, o tempo deve seguir instável, inclusive com chuva no período da noite, porém em menor quantidade. A passagem de uma frente fria ao largo do litoral paulista provoca tempestade e queda da temperatura nos próximos dias.
Até às 18h, o Corpo de Bombeiros relatou apenas uma chamada relativa às chuvas, para a queda de uma árvore na rua Vilela, no Tatuapé.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho para acúmulo de chuvas no litoral de São Paulo. O alerta, que deve durar até a noite de sexta-feira, 27, também é válido para as cidades de Ubá e Juiz de Fora, fortemente atingidas pela chuva, além de Rio de Janeiro e Espírito Santo. O aviso indica a possibilidade de volumes superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm por dia.
Para evitar riscos em enchentes, o CGE faz algumas recomendações:
Evitar transitar em ruas alagadas; Se a chuva causou inundações, não se aventurar a enfrentar correntezas; Ficar em lugar seguro e pedir ajuda, se necessário; Manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores; abrigar-se em casas e prédios; Planejar as viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.
Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligar para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 156 ou entrar no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.
