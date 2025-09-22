Chuva e ventos em SP provocam atrasos e cancelamentos de voos no aeroporto de Guarulhos

A chuva e os ventos que atingem a cidade de São Paulo e a região metropolitana na manhã desta segunda, 22, provocam atrasos e cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional de SP, em Guarulhos.

Segundo a GRU Airport, concessionária responsável pela operação, o aeroporto opera normalmente, mas por conta das formações meteorológicas na região, 15 voos foram alternados e sete cancelados.

A Climatempo alerta para fortes rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora e chuva volumosa no Estado de SP. Há risco para queda de granizo.

Com a chegada de uma frente fria, em menos de 24 horas a Defesa Civil de São Paulo desmobilizou o gabinete do fogo e mobilizou o gabinete da chuva.

Na terça-feira, 23, o risco ainda é elevado para temporais com a chuva durante o período da madrugada em toda a Grande SP e capital. Deve chover na quarta-feira, 24, e na sexta-feira, 26.

Queda de temperaturas

Após a passagem da frente fria nesta segunda-feira por São Paulo, será observado o ingresso do ar frio de origem polar, que vai trazer declínio acentuado das temperaturas, principalmente as máximas, entre terça-feira e domingo, 28, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.