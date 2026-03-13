Chuva e frio darão trégua? Veja a previsão do tempo para SP e outras regiões do Brasil

O tempo melhora e o sol volta a predominar na cidade de São Paulo, favorecendo a elevação das temperaturas no fim de semana, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A divisa do Estado paulista com Minas Gerais e outras áreas do País permanecem com alerta laranja para chuvas ao menos até a noite desta sexta-feira, 13, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira, o dia começou com tempo fechado, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 17,4°C durante a madrugada. No decorrer do dia, ocorrem períodos de melhoria e o sol aparece entre muitas nuvens, o que já ajuda a elevar um pouco os termômetros.

No entanto, as instabilidades voltam a ganhar força e ainda há condição para chuvas isoladas que devem variar de fraca a moderada intensidade, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite.

"Não há previsão de temporais, mas o solo encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos e deslizamentos de terra na Grande São Paulo", acrescenta o CGE.

No sábado, 14, o dia ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos, mas o sol retorna entre nuvens e permite a elevação das temperaturas no decorrer do dia.

No domingo, 15, o sol volta a predominar e favorece a rápida elevação dos termômetros ao longo do dia. No fim da tarde a nebulosidade aumenta, porém não há previsão de chuva.

Veja a variação de temperatura para SP, segundo a Meteoblue:

- Sexta-feira: entre 18ºC e 24ºC; - Sábado: entre 18ºC e 26ºC; - Domingo: entre 18ºC e 27ºC; - Segunda-feira: entre 18ºC e 26ºC.

Alerta laranja para chuvas intensas

Conforme o Inmet, a chuva deve atingir entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja a seguir os Estados afetados:

- Mato Grosso - Tocantins - Goiás - Minas Gerais - Divisa de São Paulo com Minas Gerais - Rio de Janeiro - Espírito Santo

Conforme a Climatempo, o Rio Grande do Sul deve apresentar uma melhora no tempo a partir desta sexta-feira. "Ao longo da manhã, a chuva pode ocorrer no litoral, norte e leste gaúcho, além de áreas do interior de Santa Catarina e do norte e litoral do Paraná, mas de forma mais fraca", afirma a empresa de meteorologia.

No decorrer do dia, porém, o tempo tende a ficar mais firme na maior parte da região Sul, com o sol aparecendo entre nuvens. "Mesmo assim, áreas do litoral e do leste da região ainda podem registrar episódios de chuva fraca devido à umidade vinda do oceano", estima.