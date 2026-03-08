Capa Jornal Amazônia
Chuva derruba parte de muro do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo

Estadão Conteúdo

Uma parte do muro que cerca o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, caiu na tarde deste domingo, 8, após o forte temporal que atingiu a capital paulista. A estrutura desabou na região da Avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso ao aeroporto.

Apesar do incidente, não houve registro de feridos. Em nota, a concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto, informou que as operações não foram afetadas.

"As fortes chuvas ocorridas na tarde deste domingo (8), com elevado volume de água, provocaram a queda de trechos do muro patrimonial que cerca o Aeroporto de Congonhas", disse "As áreas foram isoladas imediatamente após o ocorrido e estão sendo monitoradas pelas equipes de segurança do aeroporto", acrescentou.

O temporal provocou diversos problemas na capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, até o fim da tarde foram registrados centenas de chamados relacionados a enchentes, quedas de árvores e desabamentos.

A Defesa Civil também emitiu alertas para chuva forte e persistente em diferentes regiões da cidade.

