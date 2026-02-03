Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Chuva deixa zona leste de São Paulo em estado de atenção para alagamentos

Estadão Conteúdo

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou a zona leste da capital em estado de atenção para alagamentos, em razão de chuvas que atingiram a cidade na tarde desta terça-feira, 3. A notificação teve início às 18h38.

O órgão alerta que há potencial para formação de áreas de alagamentos, quedas de árvores, rajadas de vento e descargas elétricas.

O CGE chegou a colocar as zonas norte, sul, oeste, centro e sudoeste, além das marginais Tietê e Pinheiros, também em estado de atenção, mas o chamado para essas regiões terminou às 20h13.

Permanece vigente, desde às 19h44, o estado de alerta para alagamentos em Itaim Paulista, pelo transbordamento do Córrego Três Pontes, na altura do número 7557.

Um balanço divulgado pela Enel, empresa responsável pela distribuição de energia na capital e região metropolitana, aponta que, até 20h04, mais de 25 mil imóveis estavam sem luz na capital.

O CGE orienta a população a evitar transitar por ruas alagadas, não enfrentar correntezas, manter distância da rede elétrica e não se abrigar sob árvores. Em caso de necessidade, a recomendação é buscar locais seguros e acionar os serviços de emergência.

