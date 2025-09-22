Chuva deixa cidade de São Paulo com alagamentos e sem luz
Houve registro de chuvas e ventos fortes em diversas áreas da cidade, como a região central, as zonas oeste e norte.
A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta da forte chuva que atingiu o município no início da tarde desta segunda-feira, 22. Bairros da zona oeste, como a Vila Madalena, estão sem luz. Houve registro de chuvas e ventos fortes em diversas áreas da cidade, como a região central, as zonas oeste e norte.
Estado de atenção para alagamentos: - Zona Norte às 13h45 - Zona Oeste às 13h45 - Centro às 13h45 - Zona Sul às 13h45 - Marginal Pinheiros às 13h45 - Marginal Tietê às 13h45 - Zona Sudeste às 13h45 - Zona Leste às 13h45
Bairros da capital registram falta de energia. Conforme a Enel, 211.890 imóveis na capital estavam sem energia. O balanço da empresa foi atualizado pouco antes das 14h30.
