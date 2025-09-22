Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Chuva deixa cidade de São Paulo com alagamentos e sem luz

Houve registro de chuvas e ventos fortes em diversas áreas da cidade, como a região central, as zonas oeste e norte.

Estadão Conteúdo

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos por conta da forte chuva que atingiu o município no início da tarde desta segunda-feira, 22. Bairros da zona oeste, como a Vila Madalena, estão sem luz. Houve registro de chuvas e ventos fortes em diversas áreas da cidade, como a região central, as zonas oeste e norte.

Estado de atenção para alagamentos: - Zona Norte às 13h45 - Zona Oeste às 13h45 - Centro às 13h45 - Zona Sul às 13h45 - Marginal Pinheiros às 13h45 - Marginal Tietê às 13h45 - Zona Sudeste às 13h45 - Zona Leste às 13h45

Bairros da capital registram falta de energia. Conforme a Enel, 211.890 imóveis na capital estavam sem energia. O balanço da empresa foi atualizado pouco antes das 14h30.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA

SP

temporal

ventos

estado

atenção
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda