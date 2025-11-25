Capa Jornal Amazônia
Chuva de granizo em Ponta Grossa deixa ruas e telhados parecendo estar 'cobertos de neve'

Estadão Conteúdo

A cidade de Ponta Grossa, no Paraná, pareceu coberta de neve no final da tarde desta segunda-feira, 24. Mas era um fenômeno bem mais comum no Brasil: uma chuva de granizo. O volume de pedras de gelo que caiu do céu foi tão grande que cobriu ruas e telhados, fazendo parecer que o município havia sido atingido por uma nevasca. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram o cenário.

Os estragos na cidade ainda estão sendo mapeados pela Defesa Civil do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Ponta Grossa e o Corpo de Bombeiros. As pedras de gelo, com cerca de 3 cm de diâmetro, danificaram telhados de casas e comércios e causaram infiltrações. Também houve registro de alagamentos.

Ainda não há estimativas oficiais de desabrigados ou desalojados na cidade. Houve registros de granizo nos bairros Uvaranas, Cará-Cará, Olarias, Oficinas, Boa Vista, 31 de Março, Vila Princesa, Vila Marina e Jardim Carvalho, entre outros. O governo paranaense enviou na noite desta segunda um caminhão com lonas e kits dormitório (lençol, travesseiro, cobertor, fronha, entre outros itens) para Ponta Grossa.

A prefeitura separou três pontos para distribuir os itens a quem necessitar: a sede do corpo de bombeiros no Centro, o quartel do corpo de bombeiros do bairro Uvaranas e o ginásio de esportes do Santa Mônica. Nesta terça-feira, 25, o governo estadual deve enviar 2.600 telhas e 300 colchões para a cidade.

