Chuva com vento forte derruba árvores, fecha vias e causa estragos no interior de SP

Um temporal que atingiu parte do interior de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 8, causou quedas de árvores, interdição de vias e muitos estragos em Sorocaba. Imagens feitas por moradores mostram árvores de grande porte caídas em corredores de tráfego, atingindo carros que estavam em trânsito. Segundo a prefeitura, não houve registro de feridos.

De acordo com a Defesa Civil, o vento forte causou a queda de árvores em seis bairros das zonas norte e leste. No Jardim Maria do Carmo, uma residência ficou destelhada. A avenida Dom Aguirre, mais conhecida como Avenida Marginal, ficou interditada próximo ao acesso à rodovia José Ermírio de Moraes (Castelinho) pela queda de árvores. Nesse local, um carro foi atingido pela queda de uma árvore, mas o motorista não se feriu.

Antes da chegada das equipes de trânsito para desviar o tráfego, muitos motoristas que estavam presos no congestionamento passaram sobre o canteiro central da avenida. As coberturas de uma quadra de esportes e de um estacionamento foram arrancadas pela força do vento. Houve queda temporária de energia.

Os bairros mais afetados pelo temporal foram Jardim Santa Rosália, Morumbi II, Jardim Saira, Jardim Iguatemi e Vila Angélica. A prefeitura mobilizou equipes para realizar a limpeza, desobstrução e recolhimento de materiais que voaram com o vento.

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado apontou áreas de instabilidade avançando do Paraná e de Mato Grosso do Sul em direção a São Paulo, com pancadas de moderadas a fortes, raios, rajadas de vento e risco de granizo. Entre terça-feira, 9, e quinta, 11, a previsão é de chuva forte e ventos que podem passar de 90 km por hora, além do risco de granizo em todas as regiões de São Paulo.

Um ciclone extratropical no Sul do País deve intensificar o tempo severo em território paulista. A Defesa Civil recomenda evitar áreas arborizadas durante ventos fortes, recolher objetos que possam ser arremessados, não ultrapassar áreas alagadas e ficar atento a sinais de deslizamento (trincas nas paredes, água barrenta e estalos).