Chuva causa inundação na Câmara Municipal de Guarulhos

A chuva que atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde desta sexta-feira, 6, causou uma inundação no saguão da Câmara Municipal de Guarulhos.

Em vídeos que circulam pela internet, é possível ver funcionários com água até o joelho. A água também invadiu salas do prédio e causou danos em cadeiras, gaveteiros de arquivos e latas de lixo.

Procurada, a prefeitura de Guarulhos não informou qual foi a extensão dos danos na sede do legislativo municipal, nem se já foi possível retomar os trabalhos no local. A Câmara não respondeu às tentativas de contato da reportagem.

A prefeitura de Guarulhos relatou, em nota, que a cidade entrou em estado de atenção no início da tarde, atingida por um volume de chuvas foi muito acima da média. O Executivo municipal afirmou já ter mobilizado uma força-tarefa com as equipes da Secretaria de Administrações Regionais (SAR) para fazer o trabalho de limpeza. Segundo a Defesa Civil do município, não houve vítimas.

Segundo a prefeitura, os bairros mais atingidos foram o Centro, com 83 mm de chuva; o Jardim Santa Francisca (80 mm); Vila Any (50,3 mm); Jardim Rosa de França (41,7 mm); Jardim Bom Clima (28,2 mm) e Cumbica (11,8 mm).

A chuva também causou danos na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou toda a cidade em estado de atenção para alagamentos e registrou 11 pontos de alagamento - por volta das 18h, apenas um continuava ativo e intransitável.

O Corpo de Bombeiros registrou quatro chamadas para quedas de árvores, uma chamada para desabamento e 17 chamadas para enchentes devido à chuva na região metropolitana.

A Enel, concessionária de energia que atende a maioria das cidades da região metropolitana, registra 35 mil clientes sem energia elétrica, sendo 23 mil na capital e 7 mil em São Bernardo do Campo. Cerca de 50 mil imóveis chegaram a ficar sem energia por volta das 16h30.