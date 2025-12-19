Chegada do verão: temperaturas voltam a subir no fim de semana em São Paulo? Veja a previsão

As temperaturas voltam a subir em São Paulo neste fim de semana após o período de instabilidade provocado pela frente fria que influenciou o tempo na cidade ao longo da semana. De acordo com a Climatempo, a mudança ocorre devido ao avanço de uma massa de ar mais quente sobre a região.

Nesta sexta-feira, 19, o dia terá presença de sol entre nuvens na capital, o que contribui para a elevação das temperaturas. As mínimas ficam em torno de 18 °C, enquanto as máximas podem alcançar 24 °C, com índices de umidade acima de 55%. No fim da tarde, a nebulosidade tende a aumentar, mas há previsão apenas de chuvas rápidas e isoladas.

No sábado, 20, a tendência de aquecimento continua, com temperaturas variando entre 19 °C e 27 °C.

Já no domingo, 21, quando tem início o verão, os termômetros podem alcançar 30 °C, mantendo a mínima em 19 °C. A estação começa oficialmente às 12h03 (horário de Brasília) conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A semana segue com temperaturas máximas na casa dos 30°C em São Paulo. Para o verão, as temperaturas devem permanecer elevadas com tendência de períodos mais secos. De acordo com o Tempo Ok, os valores devem superar os registrados na primavera, embora a possibilidade de novos recordes históricos seja considerada menor.

Veja a variação das temperaturas, segundo a Meteoblue:

- Sexta-feira: entre 18ºC e 24ºC; - Sábado: entre 19ºC e 27º; - Domingo: entre 19ºC e 30º; - Segunda-feira: entre 20ºC e 31ºC; - Terça-feira: entre 21ºC e 32º.