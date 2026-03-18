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Chefe do tráfico e outras sete pessoas morrem em ação da PM no Rio

Entre as vítimas apontadas como criminosas está um dos traficantes mais procurados do Rio, Claudio Augusto dos Santos, conhecido como Jiló dos Prazeres, de 55 anos

Estadão Conteúdo
fonte

Jiló dos Prazeres (Reprodução)

Sete homens apontados como traficantes, e um morador morreram nesta quarta-feira, 18, durante uma operação da Polícia Militar contra o Comando Vermelho em comunidades do Centro do Rio.

O morador foi identificado pela Polícia Militar como Leandro Silva Souza. Entre as vítimas apontadas como criminosas está um dos traficantes mais procurados do Rio, Claudio Augusto dos Santos, conhecido como Jiló dos Prazeres, de 55 anos.

"Um traficante sanguinário, um traficante que liderava ações criminosas, promovia sequestros, roubos, participou da morte de um turista italiano, tem 135 anotações criminais", afirmou o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes.

Quatro homens foram presos. Segundo a PM, todos são ligados ao Comando Vermelho.

Leandro Silva Souza e a mulher, identificada como Roberta, foram feitos reféns dentro de casa por seis criminosos durante uma tentativa de fuga de traficantes. Segundo a polícia, durante a tentativa de negociação, "houve disparos de dentro da residência" e os policiais reagiram. O morador e todos os suspeitos foram mortos. A mulher foi resgatada.

Em represália à ação da PM, criminosos incendiaram ônibus e bloquearam vias do Rio Comprido, bairro na região central do Rio.

De acordo com a PM, a mulher de Jiló também foi baleada e está presa sob custódia no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Um policial militar também foi ferido por estilhaços e outro baleado no braço.

Os criminosos incendiaram e fecharam vias próximas aos morros do Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho e Paula Ramos, área onde os policiais atuam.

Segundo a PM, cerca de 150 agentes participam da operação, desta quarta-feira, com o apoio de 14 viaturas e dois veículos blindados.

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