Chefe de batalhão da PM diz que cruz em chamas exibida em vídeo 'simboliza vitória'

O comandante do 9° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar, Tenente Coronel José Thomaz Costa Júnior, veio a público nesta quarta-feira, 16, explicar a manifestação de policiais do seu batalhão, que foram filmados em volta de uma cruz em chamas e com os braços direitos e mãos estendidas na altura dos ombros, um gesto que remete à saudação nazista. A cerimônia, realizada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foi filmada e postada nas redes sociais do batalhão na última terça, 15, mas apagada na sequência.

O militar negou que o gesto tivesse um teor supremacista ou vinculação com alguma ideologia, e disse que a cerimônia com a cruz em chamas e um caminho feito com fogo tinha o objetivo de representar a "vitória" dos policiais que estavam se formando para ingressar à corporação. "Aquela estrutura (estrutura em formato de cruz em chamas) simboliza a vitória, sobre os sacrifícios e o peso que doravante policial adquirem para honrar esse período de estágio", disse o tenente.

O vídeo foi gravado em local aberto - ainda não se sabe quando e onde. Viaturas e bandeiras compõem o cenário, que mostra vários policiais militares fardados e com os braços erguidos na altura do peito. Eles fazem uma espécie de coreografia, acompanhada de trilha sonora. Há ainda duas linhas paralelas feitas com sinalizadores no chão. Em outras imagens, é possível observar um brasão de fogo com a palavra Baep - Batalhão de Ações Especiais de Polícia.

O evento se tratava de uma cerimônia de encerramento do estágio supervisionado de policiais militares que foram integrados à unidade após período de formação. Os novos agentes receberam dois braçais representativos como forma de representar a passagem por esta etapa.

Em nota, o Baep descreveu a cerimônia como um evento de "caráter simbólico e tradicional" e com o objetivo "reconhecer o esforço e a dedicação e o mérito dos profissionais que concluíram todas as etapas do exigente processo de formação especializado".

O vídeo chama a atenção pela cruz em chamas, uma estrutura usada pelo grupo Ku Klux Klan, organização considerada de extrema direita. Eles surgiram por volta de 1865 nos Estados Unidos e ficaram conhecidos por pregar a supremacia branca e o ódio a negros e judeus.

O comandante do batalhão, Tenente Coronel José Thomaz Costa Júnior, afirmou que em nenhum momento o BAEP teve a intenção de promover uma cerimônia religiosa, política ou racial. "Isso não faz parte da nossa rotina, nós não fazemos rituais. Nós cumprimos cerimônias e esse foi o único propósito daquilo que aconteceu ontem (terça-feira, 15)".

Em nota, o Baep diz também que a utilização do fogo está relacionada com o fato da cerimônia ter sido realizada à noite e com o objetivo de gerar um impacto visual. "O evento foi realizado no período noturno, em ambiente externo, o que motivou, o uso de elementos visuais com fogo para efeitos de iluminação e de impacto visual", disse o batalhão no comunicado.

O conteúdo foi apagado das redes sociais. O tenente disse que a repercussão do conteúdo não foi a que o batalhão desejava. "Resolvemos tirar esse vídeo das nossas mídias sociais, mas é importante trazer agora esse esclarecimento: deixar bem claro para o cidadão rio-pretense e da região que (...) isso não vai abalar o nosso compromisso de defesa da sociedade, combater o crime e cumprir as leis". (COLABOROU JOSÉ MARIA TOMAZELA)