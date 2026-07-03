Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Cemig vai fornecer energia solar por assinatura para 6,7 mil prédios públicos do governo de MG

Estadão Conteúdo

A Cemig, por meio da subsidiária de energia solar por assinatura Cemig SIM, fechou uma parceria com o governo de Minas Gerais para fornecer energia a cerca de 6,7 mil unidades consumidoras da administração pública estadual, entre prédios administrativos, escolas, unidades de saúde, delegacias e demais estabelecimentos de órgãos públicos.

A expectativa é que a iniciativa permita uma redução de gastos para o Executivo mineiro da ordem de R$ 34 milhões por ano.

O contrato firmado contempla o Projeto Energia Verde (PEV), iniciativa coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) voltada à modernização da gestão de energia elétrica na administração pública estadual, promoção da eficiência do gasto público e da sustentabilidade ambiental.

Segundo a Cemig, a iniciativa também evitará a emissão de mais de 6 mil toneladas de CO2 anualmente, volume equivalente ao plantio de mais de 82 mil árvores adultas. Em nota, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten, destacou que o acordo também demonstra o compromisso do governo mineiro com a campanha Race to Zero, que busca zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

energia solar/mg/cemig/assinatura
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda