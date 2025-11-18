Governador do RJ admite falha técnica em 32 câmeras corporais na megaoperação contra o CV

Governador Cláudio Castro informou ao STF sobre falhas técnicas que afetaram metade dos dispositivos usados por policiais civis na ação da Penha e Alemão.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que 32 câmeras corporais ficaram inoperantes durante a Operação Contenção, nos complexos da Penha e do Alemão. A falha técnica afetou dispositivos utilizados por policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).

De acordo com documento enviado ao STF, das 62 câmeras corporais utilizadas por policiais civis do CORE, 32 apresentaram falhas. O relatório aponta que diversos servidores relataram dificuldades na retirada dos equipamentos no início da operação.

Após acionamento técnico junto à empresa L8, responsável pelos dispositivos, constatou-se que uma das docas (estação de carregamento e armazenamento) apresentava falha. Este problema ocasionou a inoperância dos 32 equipamentos, conforme detalhado no ofício assinado por Castro.

O ofício assinado por Castro também assegura que as imagens das câmeras corporais utilizadas pelos policiais civis e militares foram devidamente preservadas. No âmbito da Polícia Civil, todas as gravações realizadas durante a operação foram classificadas no modo "EVIDÊNCIA".

Esta classificação garante sua preservação integral pelo prazo contratual. Já a Polícia Militar, por meio de sua Corregedoria, requisitou à Diretoria de Infraestrutura e Tecnologia a adoção de medidas técnicas necessárias. O objetivo é a preservação de todas as imagens captadas pelas Câmeras Operacionais Portáteis (COPs) durante a operação.

A empresa L8 foi devidamente comunicada da necessidade de preservar as imagens. Além disso, foi solicitada a apresentação de informações sobre eventuais intercorrências técnicas ocorridas nos equipamentos.

Pedido do ministro Alexandre de Moraes

A resposta do governador Cláudio Castro atende a um pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na última segunda-feira, dia 10, o ministro havia determinado que o governador preservasse todas as imagens das câmeras corporais dos policiais civis e militares envolvidos na Operação Contenção.

Na mesma decisão, Moraes solicitou que o governador enviasse ao STF a relação completa dos agentes envolvidos na operação. O ministro também pediu cópias de todos os laudos necroscópicos dos mortos na ação, buscando esclarecer os fatos ocorridos nos complexos da Penha e do Alemão.