Caso Nicolly: O que se sabe sobre assassinato de menina de 15 anos no interior de SP

Um casal de adolescentes foi apreendido neste domingo, 21, em Cornélio Procópio, no Paraná, apontados como responsáveis pela morte e ocultação do cadáver de Nicolly Fernanda, uma jovem de 15 anos encontrada morta em Hortolândia, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 18. Os suspeitos são um namorado da vítima e uma ex-namorada do rapaz.

"Policiais civis da Delegacia de Hortolândia, com apoio da Polícia Civil do Paraná, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão contra dois adolescentes investigados pelo feminicídio de uma adolescente, de 15 anos, cujo corpo foi localizado na última sexta-feira", informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP).

Em entrevista ao Brasil Urgente, programa da Band TV, uma prima do suspeito confirmou que o adolescente, de 17 anos, tinha um relacionamento amoroso com a vítima ao mesmo tempo em que mantinha contato com uma ex-namorada, com quem vivia um relacionamento "conturbado" e "violento".

O jovem estava desaparecido desde a data do crime e respondia a família por mensagens enviadas pelo celular da ex-namorada, dizendo que estava sendo ameaçado e por isso não voltaria para casa. A SSP não informou como o casal foi localizado no Paraná. Os jovens foram transferidos para a cidade de Campinas, próximo a Hortolândia.

A subcomandante da Guarda Municipal de Hortolândia, Regine Belufe, informou, também em entrevista ao Brasil Urgente, que o corpo de Nicolly foi encontrado "esquartejado e com vista de violência". Ela foi encontrada no entorno da Lagoa Jardim Amanda, em Hortolândia, e encaminhada ao IML de Americana para exames periciais, segundo a SSP.

"Detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência. O caso foi registrado como feminicídio no 2º DP de Hortolândia", disse a pasta de segurança pública do Estado de São Paulo. "As investigações do caso prosseguem visando identificar a participação de outros envolvidos e esclarecer totalmente os fatos."

Segundo publicações no Instagram, Nicolly Fernanda era natural de Mococa, também no interior de São Paulo, mas estava em Hortolândia, onde o namorado morava, na casa dos avós. As cidades ficam a cerca de 200 quilômetros de distância.

"É com o coração em luto e uma tristeza que não se pode medir que nos solidarizamos com a família, amigos e toda a comunidade escolar da ETEC Francisco Garcia, pelo falecimento brutal e precoce da jovem Nicolly Fernanda, de apenas 15 anos, moradora de Mococa", publicou a página TV Mococa Online.

"Nicolly não era apenas uma aluna dedicada - era uma menina cheia de sonhos, de alegria, que iluminava o ambiente por onde passava. Uma vida tão breve, interrompida de forma covarde e injustificável, deixando um vazio profundo e um grito de dor que ecoa por toda a cidade. Hoje, Mococa chora por Nicolly. E nós nos unimos, em oração e respeito, abraçando sua família neste momento de sofrimento inimaginável."