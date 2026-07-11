Caso irmão de Eloá: agentes da Rota matam mais 2 suspeitos de ação contra tenente

Dois homens suspeitos de envolvimento no ataque contra o tenente Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Pimentel, foram mortos na noite desta sexta-feira, 10, em uma ação de policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) na zona leste de São Paulo. Com essas mortes, já são sete pessoas mortas em ações policiais decorrentes do atentado ao tenente da Rota, ocorrido em 27 de junho. Ao menos três dos mortos não tiveram participação direta no crime.

Outros três suspeitos foram presos e também não tiveram participação direta no atentado. Dois teriam dado apoio logístico aos executores, e um descartou uma motocicleta usada no crime.

Desde que foi baleado na cabeça, o tenente está internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, na Grande São Paulo. Ele permanece em estado grave, mas estável.

Novas Mortes em Ações Policiais

Segundo a polícia, uma denúncia anônima levou a equipe da Rota à Rua Touro, em São Mateus, onde estaria escondido um dos suspeitos de participar do atentado contra o tenente. Márcio dos Santos Ferreira, de 45 anos, conhecido como "Tetão", teria recebido os policiais a tiros, conforme a versão apresentada pela PM. Os agentes revidaram e o balearam.

Márcio, que segundo a PM seria o motorista de um carro envolvido no ataque ao tenente, foi levado ainda com vida para o Hospital Cidade Tiradentes, mas acabou morrendo devido aos ferimentos. Nenhum policial ficou ferido na ação.

O homem de 33 anos que dava abrigo a "Tetão", embora sem envolvimento na tentativa de homicídio contra o tenente, foi detido e encaminhado à delegacia para investigação.

Ainda na noite de sexta-feira, outra equipe da Rota entrou em confronto com um segundo suspeito na mesma região. O homem teria atirado contra os policiais e foi morto. Ele foi identificado como Carlos Roberto Ferreira.

Recompensa e Busca por Envolvidos

Após o ataque ao tenente, conhecido por ser irmão de Eloá Pimentel – a jovem que foi feita refém e acabou morta por Lindemberg Alves em 2008 –, a PM passou a receber denúncias e a buscar os suspeitos. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) chegou a oferecer uma recompensa de R$ 50 mil por informações que levassem a Hércules da Costa Siqueira, apontado como autor dos disparos.

Hércules da Costa Siqueira está foragido e foi incluído na lista de difusão vermelha da Interpol.

Na madrugada de 29 de junho, uma equipe da Rota recebeu denúncia e matou um suspeito na Estrada do Aricanduva, na zona leste da capital. Segundo a PM, ele estava armado e reagiu à abordagem.

Em 1º de julho, outro homem apontado como suspeito foi baleado e morto por PMs na região de Guaianases, também na zona leste. A SSP, porém, descartou a participação dele no ataque ao tenente.

Na noite de 2 de julho, Elenilson Misael da Silva, o 'Galego', também apontado como suspeito da tentativa de homicídio contra o policial, foi morto em Peruíbe, no litoral paulista. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial.

Já na madrugada de 9 de julho, policiais da Rota balearam e mataram dois suspeitos em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Segundo a PM, um deles, Marcelo de Jesus Dias, seria o piloto da motocicleta usada no ataque ao tenente. O outro não teve participação direta no atentado, mas ambos reagiram à abordagem.

Como Ocorreu o Atentado

Ronickson Pimentel foi baleado na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, no dia 27 de junho. Imagens de câmeras de segurança mostram o tenente parado com a motocicleta no semáforo quando dois homens, também em uma moto, se aproximam. Instantes depois, ele é atingido pelos disparos e cai no chão.

Levado para o hospital, ele passou por uma traqueostomia e é mantido com medicação e cuidados intensivos na UTI do Hospital Mário Covas.