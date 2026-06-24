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Caseiro é preso após confessar assassinato de colega no interior de SP

Estadão Conteúdo

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Um caseiro de 38 anos, que havia registrado um boletim de ocorrência pelo desaparecimento de uma colega em abril, foi preso pela morte dela nesta terça-feira, 23, no bairro Chácaras do Guacuri, em Itupeva, no interior de São Paulo.

Ele confessou o assassinato de Maria das Graças, de 64 anos, desaparecida em Cabreúva, também no interior do Estado, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP).

Como o nome do indiciado por feminicídio e ocultação de cadáver não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa.

Segundo o boletim de ocorrência, após um desentendimento, Maria teria tentado agredir o colega de trabalho, que reagiu e a enforcou. Ela não resistiu e faleceu no local.

Em seguida, o caseiro teria enterrado o corpo em uma área de mata, informou o boletim de ocorrência. "Ele foi conduzido à Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí, onde permanece à disposição da Justiça", disse a SSP.

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Palavras-chave

FEMINICÍDIO/MULHER/MORTE/PRISÃO/CASEIRO
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