Casal que praticava roubos a casas com fuzis e carros blindados é preso em SP

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil do Estado de São Paulo realizaram uma ação na quinta-feira, 13, para desarticular uma quadrilha especializada em invasão de imóveis e prática de crimes violentos em São Paulo. Além de prender um casal suspeito de integrar a quadrilha, a equipe também encontrou, entre os equipamentos usados nos roubos, 'um arsenal de guerra'.

Foram apreendidos três fuzis de guerra que estavam dentro de uma cama-baú, sendo que um deles era utilizado para abater carros de combate e aeronaves. "Entre os materiais estão armas de guerra um fuzil .50, utilizado para abater aeronaves e contra carros de combate, e dois fuzis 5.56. Também duas SUV blindadas, para se protegerem de possíveis perseguições de viaturas", disse o Deic. Projéteis e munições também foram recolhidos.

Levantamentos indicam que a reunião de armamentos e veículos no local estava relacionada ao planejamento uma grande ação nos próximos dias. A ação policial aconteceu no Campo Limpo, zona sul da cidade. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, após a identificação da residência utilizada para reuniões e planejamentos dos crimes, policiais da 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) passaram a monitorar o local.

Quadrilha utilizava um imóvel na zona sul para planejar crimes

Conforme a SSP, a mulher tinha função de guarda e vigia de armamentos, enquanto o homem produzia documentos falsos. "Durante a campana, uma mulher saiu do imóvel e foi abordada. Ao entrar na residência, os agentes identificaram que o local era utilizado como depósito de armamentos utilizados nos roubos, sob responsabilidade da indiciada", disse a SSP.

Ainda de acordo com a pasta, durante a operação, outro suspeito chegou de carro no local e foi abordado. Ele carregava na carteira um documento falso com a fotografia da detida no imóvel. "O casal, sendo a mulher de 38 e o homem de 42 anos, já tinha passagens pela polícia por homicídio, tentativa de homicídio e roubo a residência. Eles foram encaminhados à 4ª Delegacia da Disccpat, do Deic, onde permaneceram à disposição da Justiça", afirmou a SSP.

O caso foi registrado como associação criminosa, uso de documento falso, posse ou porte ilegal de arma de fogo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento público.