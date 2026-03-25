Casal morre em Aracaju após cair do 9º andar de prédio durante briga

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie. A reportagem abaixo também trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

Ane Jaqueline Costa Santos Matos e Washington Luís da Silva Matos morreram após caírem do 9º andar de um prédio no Bairro Farolândia, em Aracaju, Sergipe, na noite de terça-feira, 24, informou a Polícia Civil do Estado. Uma discussão aconteceu minutos antes da tragédia, vizinhos tentaram impedir, mas saíram feridos.

Conforme a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), informações preliminares apontam que o homem teria agredido a esposa e, em seguida, tirado a própria vida ao cair do edifício onde os dois residiam.

Advogado do casal há 7 anos, Richard Cezar disse ao Estadão que os dois passavam por dificuldades financeiras e tinham se mudado recentemente para o local da tragédia, por conta de desconfiança dos vizinhos. Ane e Matos estavam juntos há 20 anos.

"Eles vinham passando por um momento severo de problemas mentais, de alucinações principalmente. A família não internava", disse Cezar. Quando questionado se algum dos dois possuía laudo médico, o advogado explicou que ambos se medicavam sem prescrição prévia.

O casal estava discutindo quando três vizinhos tentaram intervir e ficaram feridos. Uma mulher, atingida por golpes de arma branca nas costas, foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico. Ela segue com quadro estável.

Um homem, com lesões na cabeça, axila e dedo, foi socorrido para uma unidade de saúde e outra pessoa também teve ferimento leve em um dos dedos, informou a SSP-SE.

Ainda segundo a SSP-SE, a Polícia Civil apreendeu celulares, a arma utilizada no crime e equipamentos de informática, que serão periciados, além de outros objetos encontrados no apartamento. As investigações seguem para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.

Além disso, as imagens de câmeras de segurança do condomínio e do interior do imóvel poderão auxiliar na elucidação completa do caso.

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.