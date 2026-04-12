Casal é morto a tiros dentro de veículo na zona Sul de SP

Um homem e uma mulher, de 40 e 36 anos, respectivamente, morreram após serem baleados dentro de um veículo na madrugada deste domingo, 12, na Rua João Teixeira Ramos, na Vila Franca, zona sul de São Paulo.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o automóvel com diversas marcas de disparos de arma de fogo.

As vítimas estavam no interior do veículo e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) como homicídio.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil mantém os trabalhos para esclarecer as circunstâncias do crime e a dinâmica da ocorrência além de identificar os responsáveis pelos disparos.