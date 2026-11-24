Casal de idosos morre afogado dentro de casa durante enxurrada no Paraná

Um casal de idosos morreu afogado após uma enxurrada invadir a residência onde morava no bairro Ouro Fino Grande, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, na segunda-feira, 23. O nível da água dentro do imóvel chegou a 1,6 metro de altura.

As vítimas, uma mulher de 76 anos e um homem de 81, tinham mobilidade reduzida. Um deles era cadeirante e o outro estava acamado. O filho do casal, de cerca de 40 anos, sofreu ferimentos leves ao tentar socorrê-los. Ele recebeu atendimento médico no local e recusou encaminhamento ao hospital.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 18h para atender à ocorrência de alagamento, mobilizando sete militares, quatro viaturas e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando os agentes chegaram ao endereço, moradores já realizavam manobras de reanimação cardiopulmonar na idosa. Os bombeiros assumiram o atendimento e fizeram o resgate do filho, mas as mortes dos dois idosos foram constatadas ainda no local.