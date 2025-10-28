Capa Jornal Amazônia
Casa Civil: Rui Costa e Lewandowski vão ao RJ nesta 4ª para reunião de emergência com Castro

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, solicitou o encontro ao governado do RJ, Cláudio Castro

Estadão Conteúdo
fonte

Pedido de encontro com o governador Cláudio Castro (PL) veio após reunião de emergência no Palácio do Planalto nesta terça-feira (28), com a presença dos ministros Rui Costa, Casa Civil; Jorge Messias, Advocacia-Geral da União; Macaé Evaristo, Direitos Humanos; entre outros (Foto: Agência Brasil)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, vão ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 29, para uma reunião de emergência com o governador do Estado, Cláudio Castro (PL). O encontro foi solicitado por Rui Costa em contato com o governador.

O pedido veio após reunião de emergência realizada no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 28. Estiveram presentes os seguintes ministros: Rui Costa, Casa Civil; Gleisi Hoffmann, Secretaria de Relações Institucionais; Jorge Messias, Advocacia-Geral da União; Macaé Evaristo, Direitos Humanos; e Sidônio Palmeira, Secretaria de Comunicação Social.

Também estiveram presentes o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Manoel Carlos. As informações foram divulgadas pela Casa Civil em nota na noite desta terça-feira, 28.

O governo reiterou que "não houve qualquer consulta ou pedido de apoio" por parte da gestão de Cláudio Castro para a operação contra o Comando Vermelho nesta terça-feira.

"Durante a reunião, as forças policiais e militares federais reiteraram que não houve qualquer consulta ou pedido de apoio, por parte do governo estadual do Rio de Janeiro, para realização da operação", afirmou a Casa Civil.

O governo federal também comunicou a Cláudio Castro que há disponibilidade de vagas em presídios federais para receber presos. Castro disse, no início da noite desta terça, que as forças policiais identificaram criminosos que, de dentro de presídios no Rio, estavam articulando as respostas do crime organizado à operação realizada hoje pelas forças de segurança.

