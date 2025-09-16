Carros usados no assassinato de Ruy Ferraz Fontes eram roubados

Os dois carros usados por bandidos no assassinato do ex-delegado-geral de SP Ruy Ferraz Fontes, de 64 anos, foram roubados na cidade de São Paulo e abandonados após o crime ser cometido. Fontes foi executado nessa segunda-feira, 15, em uma emboscada na Praia Grande, litoral paulista.

De acordo com o boletim de ocorrência, enquanto agentes preservavam o local, o centro de monitoramento recebeu a informação de que um veículo com as características daquele usado pelos executores estava em chamas na Avenida Casemiro Domcev, altura do nº 380, no bairro Nova Mirim, em Praia Grande. Tratava-se de um Toyota Hilux da cor preta, com placa de Indaiatuba, com ano de fabricação de 2022.

"Outra equipe da guarda foi ao local e o preservou, sendo certo que os patrulheiros, ao que tudo indica, visualizaram dentro do veículo parte do que seria uma arma de fogo", consta no documento.

VEJA MAIS



O endereço fica a menos de 1,5 km da Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, local onde Fontes foi morto.

Posteriormente, também veio a informação que outro carro, um Jeep Renegade, da cor cinza, sendo a placa de São Paulo, com ano de fabricação de 2021, foi abandonado por suspeitos na Rua Gilberto Lopes, 2, no Jardim Quietude, também nas proximidades.

De acordo com o mesmo boletim de ocorrência, o carro foi abandonado com o contato ligado e os indivíduos teriam deixado o local a pé, segundo relatos de testemunhas.

"Próximo do veículo foi encontrado um carregador de fuzil, cápsula deflagrada e carregador de pistola", conforme consta no BO. O local também foi preservado. No entanto, não há detalhes sobre como teria sido a participação deste carro no crime.

Equipes da Guarda Civil Metropolitana também encontraram vestígios de disparo de arma de fogo próximo da Secretária de Educação (Seduc) e na rua paralela, "a demonstrar que a perseguição já vinha pelas vias internas até culminar com a execução na Avenida Roberto de Almeida Vinhas", cita o boletim de ocorrência.

Os dois veículos Jeep Renegade e Toyota Hilux foram identificados por meio dos sinais identificadores. Ambos foram roubados na capital do Estado paulista.

Equipes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado, arrecadou ainda diversos vestígios coletados nos locais onde os veículos foram encontrados. Eles serão submetidos a análise pericial específica.

A arma de fogo pertencente a Fontes foi localizada pela polícia. Ela estava dentro de uma bolsa juntamente com seus pertences pessoais. "Quanto a arma de fogo foi apreendida. Já os objetos foram entregues para a companheira do Dr. Ruy, senhora Katia Pagani", cita o BO.