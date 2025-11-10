Capa Jornal Amazônia
Carro despenca de viaduto no Rodoanel e mata 4 jovens em SP

Estadão Conteúdo

Quatro jovens morreram após um carro despencar de uma altura de 10 metros de uma alça de acesso do Rodoanel, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na noite deste domingo, 9. O veículo caiu capotado e um segundo carro, ao tentar desviar do acidente, atropelou uma das vítimas, arrastando o corpo por cerca de dez metros. Os mortos são um homem e três mulheres. Uma quinta passageira foi levada ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.

Segundo a Polícia Rodoviária, os jovens voltavam do final de semana no litoral sul paulista. De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motorista perdeu o controle da direção, colidiu na barreira de concreto do lado direito e o carro caiu do viaduto, na altura do km 76.

