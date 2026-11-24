Carro de presente? Plataforma divulga modelos preferidos de Sugar Daddies

Pesquisa interna com milhares de usuários aponta BYD Dolphin Mini na liderança; 38% das Sugar Babies ouvidas dizem já ter recebido um carro

Perfume, roupa, viagem ou eletrônico? Para um grupo de pessoas, o presente de Natal desejado passa longe das opções mais tradicionais. Uma pesquisa interna realizada por uma plataforma de Sugar Daddies aponta que o carro aparece entre os presentes considerados para as relações mantidas por milhares de usuários da plataforma.

O resultado chama atenção também pelo perfil dos veículos escolhidos. Entre os cinco primeiros colocados estão um compacto elétrico, modelos de SUVs e apenas um hatch 'popular'.

Quais carros os Sugar Daddies preferem dar de presente?

O primeiro é o Dolphin Mini, seguido pelo Haval H6. O Toyota Yaris Cross aparece em terceiro lugar, com 14% das respostas. O ranking ficou assim:

BYD Dolphin Mini (compacto elétrico): 37% GWM Haval H6 (SUV híbrido): 29% Toyota Yaris Cross (SUV compacto): 14% Volkswagen T-Cross (SUV compacto): 10% Chevrolet Onix (hatch compacto): 7%

Outros modelos somaram 3% das respostas.

38% dizem já ter ganhado um carro

Em outro levantamento feito pela mesma plataforma no período, 2.547 Sugar Babies responderam se já haviam recebido um automóvel de um Sugar Daddy. Entre as entrevistadas, 38% disseram que sim.

Esse dado, no entanto, não faz parte do ranking de modelos preferidos e responde a uma pergunta diferente. Enquanto os Sugar Daddies indicaram qual carro escolheriam para presentear, as Sugar Babies foram questionadas apenas sobre já terem recebido um veículo.

O que é um relacionamento Sugar?

O chamado relacionamento Sugar envolve adultos que estabelecem previamente expectativas sobre a relação. Segundo a definição apresentada pela própria plataforma responsável pela pesquisa, o Sugar Daddy busca compartilhar experiências e oferecer apoio dentro de uma relação com expectativas alinhadas. O Sugar Baby, por sua vez, procura conexões com pessoas experientes e com objetivos e estilos de vida compatíveis.

A plataforma afirma que esse tipo de relação é baseado em acordos definidos entre adultos, com transparência e respeito mútuo.

Como a pesquisa foi realizada?

O levantamento foi conduzido pelo MeuPatrocínio entre 1º e 20 de outubro de 2026 com 5.052 Sugar Daddies cadastrados na plataforma. A pergunta sobre o carro preferido para presentear permitia apenas uma resposta. A alternativa “outros modelos” recebeu 3% das escolhas.