Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Carro alegórico da Mocidade Alegre, campeã do carnaval de SP, viralizou fora do Brasil

Estadão Conteúdo

Campeã do carnaval de São Paulo em 2026, a Mocidade Alegre viralizou em perfis estrangeiros nas redes sociais nos últimos dias com um grande carro alegórico de Iemanjá. Vídeos da apresentação tiveram milhares de compartilhamentos, que destacaram a valorização da ancestralidade africana no Brasil.

"A forma como a África se manifesta no carnaval brasileiro é simplesmente linda para mim!", diz postagem no X (antigo Twitter), com um milhão de visualizações. "Para mim, não existe comunidade negra fora da África que se orgulhe mais de sua herança africana do que a negritude afro-brasileira. Linda", apontou outra, com mais de 608 mil visualizações.

Segunda maior campeã do carnaval paulistano, a Mocidade Alegre chegou ao 13º título com um enredo em homenagem à atriz Léa Garcia. O nome é "Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra".

O carro alegórico chamou a atenção por trazer a representação africana da Iemanjá, repleta de conchas, e também pela plasticidade do efeito da queda da água. A alegoria é inspirada no filme A Deusa Negra, de 1978, do cineasta nigeriano Ola Baloguno, no qual Lea interpreta Iemanjá.

A ancestralidade e representatividade africana de Léa Garcia estão entre as principais características do desfile. Em determinado trecho, o samba-enredo exalta: "Consagração da negritude/ Resiste entre tantos personagens/ A pele preta é armadura/ No palco, expressão de liberdade".

A escola destacou momentos marcantes da trajetória de Léa Garcia, com fantasias e alegorias que revisitavam sua carreira, desde as origens no Teatro Experimental do Negro até os papéis consagrados no cinema e na televisão. A atriz morreu em 2023, aos 90 anos, no dia em que seria homenageada no Festival de Cinema de Gramado.

Carioca, Léa estrelou Orfeu Negro, de 1959, filme francês de Marcel Camus gravado no Brasil e vencedor do Oscar de produção estrangeira. Em 2005, foi premiada em Gramado por As Filhas do Vento, de Joel Zito Araújo. Atuou em outras dezenas de produções cinematográficas e de televisão.

No desfile, a atriz foi representada na comissão de frente pela médica Thelma Assis, conhecida por ter sido campeã do Big Brother Brasil de 2020. Outro ex-BBB e médico, Fred Nicácio participou ao representar Abdias Nascimento, intelectual e artista brasileiro que foi casado com Léa.

A Mocidade Alegre foi fundada em 1967. Com Solange Cruz Bichara Rezende de presidente, teve o desfile assinado pelo carnavalesco Caio Araújo. A bateria é liderada pelo Mestre Sombra.

A escola foi a terceira a desfilar no sábado, 14. Seus últimos títulos foram uma dobradinha, em 2023 e 2024.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CARNAVAL 2026/SP/MOCIDADE ALEGRE/VITÓRIA/CARRO ALEGÓRICO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda