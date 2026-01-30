Capa Jornal Amazônia
Carregador portátil pega fogo a bordo e voo da Latam tem de pousar em Ribeirão Preto

Estadão Conteúdo

Um voo da Latam precisou pousar no Aeroporto Doutor Leite Lopes, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na tarde de quinta-feira, 29, após um carregador portátil de um passageiro pegar fogo durante o trajeto entre São Paulo e Brasília.

A Rede VOA, que administra o aeroporto, disse que a situação foi controlada imediatamente pela tripulação do avião e o pouso foi realizado com acompanhamento, por precaução, da equipe de bombeiros e pela equipe médica do aeroporto de plantão.

Três passageiros se sentiram mal durante o pouso por causa do nervosismo e foram atendidos em solo logo após o pouso. Nenhum foi encaminhado para o hospital. Toda a ocorrência foi acompanhada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Rede VOA.

A aeronave decolou do Aeroporto de Congonhas com destino a Brasília. Uma nova aeronave foi acionada para completar o trajeto.

De acordo com a Latam Airlines Brasil, o voo foi alternado e aterrissou em total segurança no Aeroporto de Ribeirão Preto. Após tomadas as medidas necessárias, o voo seguiu viagem para Brasília às 18h30.

"A Latam reforça que todos os seus tripulantes são treinados para lidar com esse tipo de ocorrência e que adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir a segurança de seus passageiros e funcionários", diz a empresa em nota.

VOO/LATAM/CARREGADOR PORTÁTIL/FOGO/POUSO/EMERGÊNCIA/RIBEIRÃO PRETO
