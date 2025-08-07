Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Carregador de celular pegar fogo durante voo que partiu de SP com destino a Amsterdã

Estadão Conteúdo

Um carregador portátil de celular pegou fogo dentro de um avião que saiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, com destino a Amsterdã, na Holanda, na manhã desta quarta-feira, 6. Procurada, a KLM, empresa proprietária da aeronave, não se manifestou sobre o incidente.

A passageira Simone Malagoli relatou, por meio de seu perfil no Instagram, que os momentos iniciais foram de apreensão. "No voo de São Paulo para Amsterdã, a gente ainda estava sobrevoando o oceano, faltava ainda quatro horas para o destino final, praticamente todo mundo dormindo, eu não consigo dormir no voo, estava acordada, quando ouço barulho e uma correria e olho para o lado e vejo muita fumaça", relatou ela.

"O pessoal começou a gritar: 'fogo, fogo, fire, fire'. Achamos que estava pegando fogo na turbina (do avião). Eu juro que achei que iria morrer. Quase mandei mensagem para meus pais em tom de despedida, eu pensei. Era muita fumaça e a gente não sabia de onde estava vindo esse fogo", disse ainda Simone.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em uma tripulante aparece com um extintor e, ao mesmo tempo, passageiros tentam proteger o rosto em razão da fumaça que toma conta da aeronave. O fogo vinha de um carregador portátil que estava dentro da mochila de um passageiro. Rapidamente, o problema foi solucionado.

"A situação fica de alerta para a importância de não despachar baterias e carregadores portáteis nas malas. Achamos que é muito zelo (por parte das companhias). Mas imagina se um power bank pega fogo na mala que está no porão"?, reforça a passageira.

A rota original da viagem foi mantida. Assim que o avião pousa em Amsterdã, em segurança, é possível ouvir os aplausos também na publicação das redes sociais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VOO

CARREGADOR

CELULAR

INCÊNDIO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda