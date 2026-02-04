Carnaval: Olinda homenageia Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura com bonecos gigantes

O carnaval de Olinda ganhou dois novos rostos ilustres em 2026. O diretor Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura foram homenageados com bonecos gigantes, uma das tradições mais emblemáticas da folia pernambucana. As esculturas passaram a integrar o circuito carnavalesco da cidade, conhecida por celebrar personalidades que marcaram o ano cultural brasileiro.

A homenagem foi revelada pelo próprio Kleber Mendonça Filho nas redes sociais. Em tom irônico e afetuoso, o cineasta brincou ao dizer que não foi consultado sobre a criação dos bonecos, classificando a situação como uma "esculhambação", logo em seguida, demonstrou entusiasmo com o resultado. O carinho foi tanto que ele chegou a trocar a foto de perfil no X por uma imagem do seu boneco gigante.

Repercussão nas redes e clima de festa

A publicação rapidamente ganhou comentários de fãs e colegas. A atriz Alice Carvalho, que integra o elenco de O Agente Secreto, reagiu com risadas e emojis de coração. Entre os seguidores, o tom também foi de celebração e humor. "O Kleboneco está pronto para os festejos", escreveu um internauta. "Eu amo ser brasileira", resumiu outro comentário.

Os bonecos chamaram atenção pelos detalhes. As roupas escolhidas remetem aos figurinos usados por Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura na cerimônia do Globo de Ouro, premiação em que o Brasil se destacou com vitórias importantes, incluindo Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, conquistado por Moura. A referência reforça a ponte entre o reconhecimento internacional e a celebração popular do carnaval.

Do tapete vermelho às ladeiras de Olinda

Os bonecos foram apresentados ao público na Rua do Bom Jesus, no Recife, e logo se tornaram atração para foliões e curiosos. A tradição de homenagear figuras em evidência não é novidade, no ano passado, Fernanda Torres também ganhou sua versão gigante após o sucesso de Ainda Estou Aqui.

Mais do que caricaturas, os bonecos gigantes de Olinda são símbolos da cultura popular brasileira e da capacidade do carnaval de dialogar com o presente. Ao transformar Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura em personagens da festa, a folia pernambucana celebra não só dois nomes do cinema nacional, mas também o encontro entre arte, reconhecimento internacional e identidade cultural.