Carnaval no Rio: apuração das escolas do Grupo Especial é nesta quarta-feira (18)

Após três noites de desfiles no sambódromo da Marquês de Sapucaí, a campeã do carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro será definida na tarde desta Quarta-feira de Cinzas, 18. A apuração tem início previsto para as 16h.

Em São Paulo, a campeã foi a Mocidade Alegre, com enredo que homenageou a atriz Léa Garcia. No Rio, 12 escolas disputam o título do Grupo Especial.

Só 36 dos 54 jurados terão notas lidas

A avaliação dos desfiles foi feita por 54 jurados, seis para cada um dos nove quesitos. Nesta quarta-feira, contudo, são sorteados quatro julgadores por categoria, totalizando 36 avaliadores.

Neste ano, as cabines dos avaliadores foram distribuídas por diferentes partes, em ambos os lados do sambódromo. A ideia é que o desfile seja avaliado em 360 graus, de modo a evitar que um determinado quesito se apresente mais voltado a um lado.

As notas permitidas são entre 9,0 e 10,0, com a possibilidade de pontuação fracionada. A pontuação mais baixa em cada quesito é descartada. Na avaliação, os jurados têm subquesitos como referência, que, somados, geram uma nota final.

Os quesitos em julgamento são:

bateria;

samba-enredo;

harmonia;

evolução;

enredo;

alegorias e adereços;

fantasias;

comissão de frente;

mestre-sala e porta-bandeira.

Os desfiles ocorreram no domingo, 15, na segunda-feira, 16, e na terça-feira, 17, com quatro escolas por dia. As concorrentes são:

Acadêmicos de Niterói;

Imperatriz Leopoldinense;

Portela;

Estação Primeira de Mangueira;

Mocidade Independente de Padre Miguel;

Beija-Flor de Nilópolis;

Unidos do Viradouro;

Unidos da Tijuca;

Paraíso do Tuiuti;

Unidos de Vila Isabel;

Acadêmicos do Grande Rio;

Acadêmicos do Salgueiro.

Antes da leitura das notas, será feita a divulgação de eventuais penalidades, como de direção artística, concentração, cronometragem, dispersão e outras obrigatoriedades. O descumprimento implica em perda de décimos.

Os desfiles precisaram seguir um tempo mínimo de 70 minutos e máximo de 80 minutos. Há, ainda, diversas outras obrigações definidas pelo regulamento, tais como:

mínimo de 200 ritmistas na bateria;

mínimo de 60 baianas;

mínimo de quatro e máximo de seis carros alegóricos;

mínimo de 10 e máximo de 15 componentes na comissão de frente;

mínimo de 2,5 mil e máximo de 3,2 mil componentes.

O desfile das campeãs está marcado para a noite de sábado, 21. Participarão as seis melhores colocadas na edição deste ano.