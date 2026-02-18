Capa Jornal Amazônia
Carnaval no Rio: apuração das escolas do Grupo Especial é nesta quarta-feira (18)

No Rio, 12 escolas disputam o título do Grupo Especial. O desfile das campeãs está marcado para a noite de sábado, 21.

Estadão Conteúdo
fonte

Acadêmicos de Niterói abriu os desfiles de 2026 (Alexandre Macieira | Riotur)

Após três noites de desfiles no sambódromo da Marquês de Sapucaí, a campeã do carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro será definida na tarde desta Quarta-feira de Cinzas, 18. A apuração tem início previsto para as 16h.

Em São Paulo, a campeã foi a Mocidade Alegre, com enredo que homenageou a atriz Léa Garcia. No Rio, 12 escolas disputam o título do Grupo Especial.

Só 36 dos 54 jurados terão notas lidas

A avaliação dos desfiles foi feita por 54 jurados, seis para cada um dos nove quesitos. Nesta quarta-feira, contudo, são sorteados quatro julgadores por categoria, totalizando 36 avaliadores.

Neste ano, as cabines dos avaliadores foram distribuídas por diferentes partes, em ambos os lados do sambódromo. A ideia é que o desfile seja avaliado em 360 graus, de modo a evitar que um determinado quesito se apresente mais voltado a um lado.

As notas permitidas são entre 9,0 e 10,0, com a possibilidade de pontuação fracionada. A pontuação mais baixa em cada quesito é descartada. Na avaliação, os jurados têm subquesitos como referência, que, somados, geram uma nota final.

Os quesitos em julgamento são:

  • bateria;
  • samba-enredo;
  • harmonia;
  • evolução;
  • enredo;
  • alegorias e adereços;
  • fantasias;
  • comissão de frente;
  • mestre-sala e porta-bandeira.

Os desfiles ocorreram no domingo, 15, na segunda-feira, 16, e na terça-feira, 17, com quatro escolas por dia. As concorrentes são:

  • Acadêmicos de Niterói;
  • Imperatriz Leopoldinense;
  • Portela;
  • Estação Primeira de Mangueira;
  • Mocidade Independente de Padre Miguel;
  • Beija-Flor de Nilópolis;
  • Unidos do Viradouro;
  • Unidos da Tijuca;
  • Paraíso do Tuiuti;
  • Unidos de Vila Isabel;
  • Acadêmicos do Grande Rio;
  • Acadêmicos do Salgueiro.

Antes da leitura das notas, será feita a divulgação de eventuais penalidades, como de direção artística, concentração, cronometragem, dispersão e outras obrigatoriedades. O descumprimento implica em perda de décimos.

Os desfiles precisaram seguir um tempo mínimo de 70 minutos e máximo de 80 minutos. Há, ainda, diversas outras obrigações definidas pelo regulamento, tais como:

  • mínimo de 200 ritmistas na bateria;
  • mínimo de 60 baianas;
  • mínimo de quatro e máximo de seis carros alegóricos;
  • mínimo de 10 e máximo de 15 componentes na comissão de frente;
  • mínimo de 2,5 mil e máximo de 3,2 mil componentes.

O desfile das campeãs está marcado para a noite de sábado, 21. Participarão as seis melhores colocadas na edição deste ano.

