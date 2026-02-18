Carnaval no Rio: apuração das escolas do Grupo Especial é nesta quarta-feira (18)
No Rio, 12 escolas disputam o título do Grupo Especial. O desfile das campeãs está marcado para a noite de sábado, 21.
Após três noites de desfiles no sambódromo da Marquês de Sapucaí, a campeã do carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro será definida na tarde desta Quarta-feira de Cinzas, 18. A apuração tem início previsto para as 16h.
Em São Paulo, a campeã foi a Mocidade Alegre, com enredo que homenageou a atriz Léa Garcia. No Rio, 12 escolas disputam o título do Grupo Especial.
Só 36 dos 54 jurados terão notas lidas
A avaliação dos desfiles foi feita por 54 jurados, seis para cada um dos nove quesitos. Nesta quarta-feira, contudo, são sorteados quatro julgadores por categoria, totalizando 36 avaliadores.
Neste ano, as cabines dos avaliadores foram distribuídas por diferentes partes, em ambos os lados do sambódromo. A ideia é que o desfile seja avaliado em 360 graus, de modo a evitar que um determinado quesito se apresente mais voltado a um lado.
As notas permitidas são entre 9,0 e 10,0, com a possibilidade de pontuação fracionada. A pontuação mais baixa em cada quesito é descartada. Na avaliação, os jurados têm subquesitos como referência, que, somados, geram uma nota final.
Os quesitos em julgamento são:
- bateria;
- samba-enredo;
- harmonia;
- evolução;
- enredo;
- alegorias e adereços;
- fantasias;
- comissão de frente;
- mestre-sala e porta-bandeira.
Os desfiles ocorreram no domingo, 15, na segunda-feira, 16, e na terça-feira, 17, com quatro escolas por dia. As concorrentes são:
- Acadêmicos de Niterói;
- Imperatriz Leopoldinense;
- Portela;
- Estação Primeira de Mangueira;
- Mocidade Independente de Padre Miguel;
- Beija-Flor de Nilópolis;
- Unidos do Viradouro;
- Unidos da Tijuca;
- Paraíso do Tuiuti;
- Unidos de Vila Isabel;
- Acadêmicos do Grande Rio;
- Acadêmicos do Salgueiro.
Antes da leitura das notas, será feita a divulgação de eventuais penalidades, como de direção artística, concentração, cronometragem, dispersão e outras obrigatoriedades. O descumprimento implica em perda de décimos.
Os desfiles precisaram seguir um tempo mínimo de 70 minutos e máximo de 80 minutos. Há, ainda, diversas outras obrigações definidas pelo regulamento, tais como:
- mínimo de 200 ritmistas na bateria;
- mínimo de 60 baianas;
- mínimo de quatro e máximo de seis carros alegóricos;
- mínimo de 10 e máximo de 15 componentes na comissão de frente;
- mínimo de 2,5 mil e máximo de 3,2 mil componentes.
O desfile das campeãs está marcado para a noite de sábado, 21. Participarão as seis melhores colocadas na edição deste ano.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA