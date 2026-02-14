Carnaval em SP: 2ª noite de desfiles do Grupo Especial terá 7 escolas; veja ordem e horários

O segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo ocorre neste sábado, 14, no sambódromo do Anhembi, na zona norte. O sábado das campeãs está marcado para 21 de fevereiro. A abertura dos portões ao público está prevista para 19h e os desfiles devem ocorrer das 22h30 às 5h50.

VEJA A ORDEM DOS DESFILES E OS ENREDOS

Sábado (14 de fevereiro)

- 22h30 - Império de Casa Verde (enredo - Império dos Balangandãs: Joias Negras Afro-Brasileiras") - 23h35 - Águia de Ouro (enredo - "Mokum Amsterdã - O vôo da Águia à cidade libertária") - 0h40 - Mocidade Alegre (enredo - Malunga Léa, Rapsódia de uma Deusa Negra) - 1h45 - Gaviões da Fiel (enredo - "Vozes Ancestrais para um Novo Amanhã") - 2h50 - Estrela do Terceiro Milênio (enredo - "Hoje a poesia vem ao nosso encontro: Paulo César Pinheiro, uma viagem pela vida e obra do poeta das canções") - 3h55 - Tom Maior (enredo - "Chico Xavier. Nas entrelinhas da alma, as raízes do céu em Uberaba") - 5h - Camisa Verde e Branco (enredo - Abre caminhos)

Como chegar ao Anhembi

Para quem vai de transporte público, a SPTrans terá duas linhas especiais. A primeira, 179A-10, sai do Metrô Portuguesa Tietê em direção ao Parque Anhembi. O embarque será feito na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.777, em frente ao metrô e o desembarque na Avenida Olavo Fontoura, portão 1 do Anhembi.

Outra possibilidade (879A-10) parte da Avenida Mário de Andrade, lado sul do Metrô Barra Funda, também em direção ao portão 1. Ambos os transportes estarão disponíveis nos dias 7, 13, 14, 15 e 21 de fevereiro das 17h às 9h; a tarifa sai por R$ 5,30.

Caso vá de carro, a recomendação é estacionar nas ruas próximas ou no entorno, em áreas permitidas. Se comprar ingresso para um camarote, verifique se há traslados porque alguns, caso do Confraria e do 011, incluem o serviço no preço.