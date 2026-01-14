Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Carnaval é feriado? Descubra quem tem direito à folga no período e as regras

Em 2026, o carnaval será celebrado nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro

Gabrielle Borges
fonte

O carnaval é um dos períodos mais aguardados pelos brasileiros (Freepik)

Fevereiro se aproxima e, com ele, a empolgação e a ansiedade dos brasileiros pelo Carnaval 2026 começam a crescer. Depois de meses de espera, diversos brasileiros já estão ansiosos pela folia nas ruas. Para além disso, muitos também começam a planejar viagens, reservar hospedagens e organizar os dias de descanso.

Mas surge a dúvida que sempre marca o início do ano: o carnaval é feriado ou ponto facultativo este ano? O OLiberal.com te explica isso.

Quando será o carnaval em 2026?

Em 2026, o carnaval será celebrado nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro, caindo em um fim de semana e prometendo momentos de diversão e celebração por todo o país.

Embora o carnaval seja uma das celebrações mais tradicionais do país, não é considerado feriado nacional. No calendário oficial, a data aparece como ponto facultativo, ou seja, a folga depende da decisão de cada empregador ou do órgão público.

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo é uma determinação em que funcionários públicos podem ser dispensados do trabalho sem perder a remuneração. Geralmente, a medida é adotada em dias úteis que antecedem ou seguem feriados, formando uma espécie de “ponte” no calendário.

No setor privado, porém, a regra é diferente: cabe ao empregador decidir se concede folga aos funcionários nesses dias. Ao contrário dos feriados, o ponto facultativo não obriga empresas privadas a liberarem seus colaboradores, ficando a critério de cada companhia.

VEJA MAIS

image Fazer sexo em local público durante o Carnaval é crime? Qual a punição?
Bateu a vontade? Calma que a fantasia pode acabar em uma delegacia...


image Doença do beijo, sapinho e herpes: qual a diferença e como se proteger no Carnaval?
Evitar beijos em situações de risco e manter bons hábitos de higiene podem fazer toda a diferença para um Carnaval mais seguro.


image Carnaval: conheça dicas para curtir a folia com segurança
Mesmo sem a tradicional folia do feriado mais aguardado do ano, a Equatorial Energia Pará alerta para cuidados com a energia no Carnaval

É possível negociar folga no Carnaval?

Empresas e trabalhadores podem entrar em acordo sobre a folga e a compensação de horas durante o carnaval. Caso a folga seja concedida, a empresa pode solicitar que as horas não trabalhadas sejam compensadas em outros dias, respeitando o limite de duas horas extras por dia, exceto aos domingos.

Além disso, as horas não trabalhadas podem ser lançadas no banco de horas como débito, que deve ser compensado dentro do prazo definido em acordo entre empregador e empregado.

Ganho em dobro se trabalhar no Carnaval?

O ponto facultativo não é considerado feriado para efeitos trabalhistas. Isso significa que, mesmo trabalhando durante o carnaval, o funcionário não tem direito automático a folga compensatória ou pagamento em dobro, como ocorre em feriados nacionais.

Faltei ao trabalho e fui flagrado curtindo o Carnaval. E agora?

Se o empregado foi escalado para trabalhar durante o Carnaval 2026, ele é obrigado a cumprir o expediente normalmente.

A ausência injustificada pode gerar penalidades como descontos no salário, nas férias, nos descansos semanais remunerados e até na cesta básica, sem direito a compensações automáticas. Além disso, a empresa pode aplicar advertência, suspensão ou até a demissão por justa causa, dependendo da gravidade da falta.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

Cultura

carnaval

Carnaval 2026
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda