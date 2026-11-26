Carnaval de SP tem 780 blocos inscritos; megashow na Paulista já tem data e horário definidos

A Prefeitura de São Paulo registrou 780 inscrições de blocos para o carnaval de rua de 2027, ante 685 na edição deste ano, um crescimento de 13,9%. A festa terá início em 30 de janeiro, data em que também está prevista a realização de um megashow internacional gratuito na Avenida Paulista.

Os desfiles ocorrerão em oito dias, distribuídos por três fins de semana, além da segunda e da terça-feira de carnaval. O pré-carnaval será realizado nos dias 30 e 31 de janeiro, seguido pelo carnaval, entre 6 e 9 de fevereiro. A programação será encerrada com os desfiles do pós-carnaval, nos dias 13 e 14 de fevereiro.

Entre as atrações inscritas estão Monobloco, Bloco da Pabllo e BaianaSystem. A lista completa dos desfiles previstos pode ser consultada no Diário Oficial do Município.

Mega show na Av. Paulista

O megashow internacional gratuito na Avenida Paulista, inicialmente previsto para 2026 e adiado para o próximo ano, já tem data e horários definidos. De acordo com a programação divulgada pela prefeitura, o evento será realizado em 30 de janeiro de 2027, primeiro dia do pré-carnaval, com concentração às 8h, início às 9h e encerramento às 18h.