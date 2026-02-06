Carnaval de rua em SP começa com Ivete, Calvin Harris e câmeras de reconhecimento facial

O carnaval de rua de São Paulo começa oficialmente neste sábado, 7, com Ivete Sangalo. A baiana estreia na folia paulistana trazendo o axé de seu trio elétrico aos arredores do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital.

Como uma das principais apostas da festa paulista, o Quem Pede, Pede de Veveta é o primeiro dos 20 megablocos que irão desfilar na cidade nas próximas três semanas. É a primeira vez da artista no carnaval de São Paulo, e a apresentação promete repetir as multidões de suas performances em Salvador.

A concentração começa às 8h de sábado e o show, às 9h, com expectativa dos organizadores de reunir 50 mil foliões. O trio irá desfilar na Avenida Pedro Álvares Cabral, do Obelisco ao Monumento às Bandeiras.

A performance de Ivete vai até as 13h, mas o show não para. Antes de a baiana se despedir da capital no Monumento às Bandeiras, o Forrozin de Mariana Aydar já começa o esquenta no Obelisco, às 11h. A paulista faz o mesmo percurso, encerrando às 15h. Às 14h, é Alceu Valença que bota seu bloco Bicho Maluco Beleza na rua. O pernambucano agita o Ibirapuera até as 18h.

Outro megabloco que anima o sábado de pré-carnaval paulista é o Toca um Samba Aí, com os Inimigos da HP, na Rua Henrique Schaumann.

No domingo, o DJ escocês Calvin Harris estreia nos blocos de São Paulo, descendo a Rua da Consolação com seu trio a partir das 11h. A partir das 13h, quem assume o percurso é o Acadêmicos do Baixo Augusta, que se apresenta com Péricles.

Também haverá o Quintal dos Prettos, com Emicida e Maria Rita, no Ibirapuera, e o Modo Surto, com Luísa Sonza, em Santo Amaro (veja abaixo a programação completa).

A Prefeitura espera reunir 16,5 milhões de pessoas durante os três fins de semana de folia. Estão programados 627 cortejos espalhados por diferentes bairros - número recorde.

Segundo a Prefeitura, 100% da estrutura do carnaval de rua será paga pela Ambev, patrocinadora oficial do evento. A empresa desembolsou cerca de R$ 30 milhões, valor usado para contratar gradis e tapumes, banheiros químicos e trabalhadores, além de toda a infraestrutura dos megablocos.

Segurança

A Prefeitura planeja usar 23 drones com reconhecimento facial para monitorar os megablocos. Nesses eventos, também haverá vigilância com as 482 câmeras do Smart Sampa.

As mais de 40 mil câmeras do programa, espalhadas pela cidade, vão supervisionar o carnaval. Esse é o segundo ano em que a tecnologia é usada.

Durante o feriado e os fins de semana de pré e pós-carnaval, 58 mil agentes da Polícia Militar (42 mil), Guarda Civil Metropolitana (6 mil) e seguranças contratados (10 mil) vão patrulhar os eventos.

"No carnaval de 2025, tivemos redução de todos os indicadores criminais e o Centro de Operações não registrou nenhuma ocorrência grave. Temos a responsabilidade de bater mais um recorde neste ano (de queda de crimes)", afirmou o coronel Carlos Henrique Lucena Folha, coordenador operacional da PM.

Policiais civis e militares estarão à paisana nos blocos para evitar roubos e furtos, especialmente de celulares. "Isso foi um fator de sucesso em 2025, policiais com fantasias realizando flagrantes", comentou Lucena. No ano passado, policiais usaram fantasias de Mario Bros, Chapolin, Power Ranger e até padre como disfarces para monitorar assaltos nos cortejos.

Neste ano, a estratégia também será adotada pela GCM, mas para evitar violência de gênero. Haverá guardas civis descaracterizados para coibir importunação sexual. Equipes especializadas da PM, com agentes mulheres, atuaram no acolhimento de vítimas e prisão de agressores.

Fim de semana com chuva

A abertura do carnaval de rua de São Paulo deverá ser marcada por calor e chuva. No sábado, a previsão é de máxima de 31ºC e mínima de 19ºC. A partir do final da tarde, devem ocorrer pancadas de chuva, com estimativa de acumulado de 25 mm. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura alerta para o risco de tempestade de forte intensidade, com raios e rajadas de vento.

Já no domingo, a temperatura cai. Os termômetros devem atingir no máximo 26ºC, com mínima de 19ºC. Também há chance de chuva, mas a previsão é de 4 mm de acumulado.

Durante os oito dias de bloquinhos, a Sabesp pretende distribuir gratuitamente 600 mil litros de água para ajudar na hidratação da população. A quantidade é 20% superior ao volume entregue em 2025.

Verbas

Blocos menores criticam a Prefeitura pelo valor de verba pública destinada a eles. Apontam que só 100 dos 627 desfiles receberão o financiamento do Executivo, restrito a R$ 25 mil.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) rebateu a crítica na semana passada. "Cada bloco precisa ter suas iniciativas de procurar o seu patrocínio. É isso que a cidade de São Paulo incentiva: que as pessoas tenham o seu despertar de empreendedorismo. Ficar acomodado, querendo tudo do governo... não é por aí. Então tem de ter sua parte de buscar o patrocínio", afirmou em 30 de janeiro a jornalistas.

Programação de megablocos no pré-carnaval

- Sábado, 7, das 8h às 13h - Quem Pede, Pede, com Ivete Sangalo - Av. Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras;

- Sábado, 7, das 11h às 15h - Forrozin, com Mariana Aydar- Av. Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras;

- Sábado, 7, das 11h às 16h - Bloco do Abrava, com Tiago Abravanel e Wanessa Camargo - Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.100 ao 4.500;

- Sábado, 7, das 11h às 16h - Bloco Casa Comigo - Av. Henrique Schaumann, 567 a 125; - Sábado, 7, das 14h às 18h - Bicho Maluco Beleza, com Alceu Valença - Av. Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras;

- Sábado, 7, das 13h às 18h - Toca um Samba Aí, com Inimigos da HP - Rua Henrique Schaumann, 567 a 125;

- Domingo, 8, das 11h às 15h - Quintal dos Prettos, com Emicida, Maria Rita e Erika Moura - Av. Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras;

- Domingo, 8, das 11h às 16h - Bloco Skol, com Calvin Harris - Rua da Consolação, 1.769 ao 585;

- Domingo, 8, das 14h às 18h - Monobloco - Av. Pedro Álvares Cabral, Ibirapuera, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras;

- Domingo, 8, das 14h às 18h - Modo Surto, com Luísa Sonza - Rua Laguna, entre R. Bragança Paulista e R. Castro Verde;

- Domingo, 8, das 15h às 18h - Acadêmicos do Baixo Augusta, com Péricles - Rua da Consolação, 2.101 ao 58.