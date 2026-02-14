Carnaval: após tumulto no Ibirapuera, Prefeitura cria novas saídas de emergência sinalizadas

O bloco CarnaLau, comandado pela cantora Lauana Prado, desfilou pela segunda vez no carnaval de São Paulo neste sábado, 14, na região do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. A concentração começou às 11h, com dispersão prevista para às 16h. A partir das 13h a região recebe o bloco Agradagregos.

Durante a concentração, o secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, conversou com os policiais militares para alinhar detalhes sobre as novas saídas emergenciais instaladas pela Prefeitura. Ao Estadão, a Polícia Militar informou que os ajustes eram necessários para certificar que o esquema preparado seria factível.

A Prefeitura adicionou outras duas saídas de emergência: no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo e na Rua Abílio Soares. Em outras saídas foram feitas algumas alterações, como na rua Nabia Abdala Chofi, onde foram retirados os banhos químicos para ampliar a passagem. Todas as saídas estão sinalizadas com faixas verdes.

O objetivo é evitar episódios de tumulto, como os vistos no fim de semana passado. A superlotação no Parque do Ibirapuera e na Rua da Consolação levou a cantora Ivete Sangalo a interromper a sua apresentação na zona sul, enquanto que no centro o público foi pressionado contra grades de contenção, foliões passaram mal e tiveram de subir em beirais e banheiros químicos para fugir do aperto.