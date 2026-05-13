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Carlinhos Cachoeira é preso pela PF no Aeroporto de Congonhas e solto horas depois

A prisão se deu em cumprimento a um mandado expedido pela 8ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Estadão Conteúdo
fonte

Carlinhos Cachoeira, durante prisão, em 2016 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O contraventor Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, foi preso pela Polícia Federal na tarde desta quarta-feira, 13, enquanto fazia escala no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Ele chegou a ser conduzido a uma delegacia, mas horas depois foi solto após revogação do mandado de prisão.

A prisão se deu em cumprimento a um mandado expedido pela 8ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), no âmbito de uma investigação sobre calúnia, injúria e difamação. A defesa de Cachoeira não foi localizada; o espaço segue aberto para sua manifestação.

Carlinhos Cachoeira, de 63 anos, foi alvo da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal, deflagrada em 2012. Ele já foi preso em outras ocasiões por envolvimento em esquemas de corrupção e exploração ilegal de jogos de azar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), após a prisão, Cachoeira foi encaminhado para o 27º Distrito Policial (Ibirapuera), na zona sul de São Paulo. O contraventor foi solto ainda durante a tarde, após confirmação da ordem judicial de revogação da prisão, sendo a Vara Criminal competente comunicada.

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