QUI · 22 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUI · 22 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Variedades

Capivara escondida em moita avança em cachorro durante passeio no interior de SP

Estadão Conteúdo

16 de julho de 2026 às 18:41

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma capivara saindo de uma moita e avançando em um cachorro na manhã desta quinta-feira, 16, na Vila Proença, em Campinas (SP). Nenhum dos animais ficou ferido.

A situação aconteceu em uma calçada, perto do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O cachorro estava na guia e com a tutora quando a capivara apareceu. A mulher puxou o cachorro pela coleira por receio que ele fosse atacado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da corporação foi acionada para capturar o animal, que foi solto em uma área com vegetação e acesso à água por não apresentar ferimentos.

Assuntos relacionados

CAPIVARA/ATAQUE/CACHORRO/CAMPINAS