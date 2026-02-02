Capa Jornal Amazônia
Cão Orelha: adolescente deixa de ser suspeito e passa a ser testemunha do caso

De acordo com a Polícia Civil, a família do adolescente apresentou provas de que ele não estava na praia no momento do crime

Estadão Conteúdo
fonte

Orelha morreu neste mês, após ter sido supostamente agredido por um grupo de adolescentes (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

A Polícia Civil de Santa Catarina descartou a participação de um dos quatro adolescentes na morte do cão "Orelha". Ficou constatado na investigação que o jovem não estava na Praia Brava, em Florianópolis, no momento do crime.

De acordo com a Polícia Civil, a família do adolescente apresentou provas de que ele não estava na praia, versão corroborada pelas imagens que os investigadores tiveram acesso do caso.

O adolescente deixa de ser suspeito e passa a ser testemunha do caso. A Polícia ainda vai ouvir outros adolescentes suspeitos. Os nomes, idades e localizações não são divulgados.

Dois dos adolescentes investigados, que estavam nos Estados Unidos em uma viagem escolar à Disney, tiveram celulares e roupas apreendidos pela Polícia Civil na quinta-feira, 29, no Aeroporto Internacional de Florianópolis.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle) e da Delegacia de Proteção Animal (DPA). As ordens judiciais foram expedidas após as polícias Civil e Federal identificarem a antecipação do voo de retorno dos adolescentes ao Brasil.

Procurada, a defesa dos suspeitos informou que a volta dos jovens foi articulada com a polícia e confirmou que eles entregaram os aparelhos telefônicos e outros pertences às autoridades dentro de uma sala restrita do aeroporto. Os adolescentes também foram intimados a prestar depoimento.

Entenda o caso

Orelha morreu neste mês, após ter sido supostamente agredido por um grupo de adolescentes. Dois dos investigados estavam em viagem aos Estados Unidos quando a Polícia Civil instaurou o inquérito para apurar a morte do cachorro e o crime de coação. Três familiares dos adolescentes foram indiciados por coagir testemunhas do caso.

Na quarta-feira, 28, os advogados Alexandre Kale e Rodrigo Duarte obtiveram na Justiça uma liminar que determina que plataformas digitais como Instagram, Facebook, WhatsApp e TikTok excluam postagens com informações pessoais sobre os investigados. Segundo a defesa, o conteúdo divulgado infringe normas do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

CÃO ORELHA/MAUS-TRATOS/MORTE/SC

adolescente

testemunha
