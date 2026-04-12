Cantora gospel morre após acidente em parque de diversões em MG

A cantora gospel Carolina Beatriz, de 21 anos, morreu na noite do sábado, 11, após um acidente em um parque de diversões itinerante montado na cidade de Itabirito, na Região Central de Minas Gerais. Outras três pessoas tiveram ferimentos leves.

O brinquedo, chamado de "brocumela", teria se soltado. Em nota para a imprensa, a empresa Minas Center Park disse que "adotou todas as medidas cabíveis" e que acionou "prontamente os serviços de atendimento e colaborando integralmente com as autoridades competentes".

O parque segue funcionando normalmente, apesar do acidente. A cantora gospel foi velada na tarde deste domingo, 12.

Carolina Beatriz se definia nas redes sociais como musicista "separada para Deus". A jovem compartilhava as sua rotina de gravações entre os seguidores.